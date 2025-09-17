Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается

Верховная Рада приняла в целом законопроект №13266 о военном омбудсмене, сообщили в депутатском корпусе в среду, пишет УНН.

Парламент одобрил во втором чтении закон (№13266) о военном омбудсмене. "За" в целом - 283 - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Документ определяет полномочия и порядок работы военного омбудсмена, а также предусматривает ответственность за невыполнение его требований.

Как сообщил нардеп Павел Фролов, проект закона №13266 определяет правовой статус, основные задачи и организационные основы деятельности военного омбудсмена по выполнению возложенных на него задач, а именно: по защите прав военнослужащих сил безопасности и обороны; военнообязанных и резервистов; членов добровольческих формирований территориальных общин; полицейских полиции особого назначения Нацполиции.

Деятельность военного омбудсмена не будет отменять, а лишь дополнять существующие средства защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, отметил Фролов.

Военного омбудсмена будет назначать Президент сроком на 5 лет.

Подача жалоб военному омбудсмену

Планируется, что жалобы могут подаваться как непосредственно военными, резервистами, военнообязанными, так и их представителями.

Жалобы могут быть индивидуальными или коллективными, которые могут подаваться в устной, письменной форме или по почте, факсу, телефону, электронной почте.

Устные жалобы подаются во время личного приема омбудсменом или сотрудниками аппарата Офиса или с помощью технических средств электронных коммуникаций через определенные контактные центры, телефонные "горячие линии". Письменные жалобы подаются в произвольной форме.

Рассмотрение жалоб военным омбудсменом

Срок рассмотрения жалобы не может превышать 10 рабочих дней со дня ее получения. Однако жалоба может быть рассмотрена в течение 3 дней, если содержание жалобы дает основания подозревать потенциальный вред для жизни и здоровья заявителя.

В случае, если при рассмотрении жалобы выявлены признаки уголовного правонарушения, об этом безотлагательно сообщаются соответствующие правоохранительные органы, а в случае выявления фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – также Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Анонимные жалобы не рассматриваются, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены.

Результат рассмотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

назначение проверки;

направление материалов жалобы для организации рассмотрения по принадлежности;

возврат жалобы обратно, если она не относится к полномочиям Офиса омбудсмена.

О решении сообщается заявителю не позднее 3 рабочих дней. Решение можно обжаловать.

Проведение проверок

Проверки проводятся по решению военного омбудсмена или одного из его заместителей. Основаниями для назначения проверок являются данные, свидетельствующие о нарушении прав военных, резервистов, военнообязанных и полицейских, полученные из любых источников, в том числе в обращении/запросе народного депутата, опубликованные в медиа и т.д.

Срок проведения проверки не может превышать 30 рабочих дней, однако он может быть продлен при наличии обоснованных оснований на тот же срок.

По результатам проверки составляется заключение. В частности, по результатам проверки может быть рассмотрен вопрос о привлечении командира к дисциплинарной ответственности.

Ответственность за невыполнение требований военного омбудсмена

Президент Украины Владимир Зеленский также подал законопроект №13267, который предусматривает ответственность за невыполнение законных требований военного омбудсмена или препятствование осуществлению им своих полномочий.

За такое нарушение предусматривается штраф в размере от 8500 гривен до 17 тыс. гривен.

За повторное нарушение - штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год или без такового.