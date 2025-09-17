Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13266 про військового омбудсмана, повідомили у депутатському корпусі у середу, пише УНН.

Парламент схвалив у другому читанні закон (№13266) про військового омбудсмана. "За" в цілому - 283 - написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Документ визначає повноваження та порядок роботи військового омбудсмана, а також передбачає відповідальність за невиконання його вимог.

Як повідомив нардеп Павло Фролов, проєкт закону №13266 визначає правовий статус, основні завдання та організаційні засади діяльності військового омбудсмана із виконання покладених на нього завдань, а саме: щодо захисту прав військовослужбовців сил безпеки та оборони; військовозобов'язаних і резервістів; членів добровольчих формувань територіальних громад; поліцейських поліції особливого призначення Нацполіції.

Діяльність військового омбудсмана не відмінятиме, а лише доповнюватиме існуючі засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, зазначив Фролов.

Військового омбудсмана призначатиме Президент терміном на 5 років.

Подання скарг військовому омбудсману

Планується, що скарги можуть подаватися, як безпосередньо військовими, резервістами, військовозобов'язаними, так і їхніми представниками.

Скарги можуть бути індивідуальними або колективними, які можуть подаватися в усній, письмовій чи поштою, факсом, телефоном, електронною поштою.

Усні скарги подаються під час особистого прийому омбудсманом чи працівниками апарату Офісу або за допомогою технічних засобів електронних комунікацій через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії". Письмові скарги подаються в довільній формі.

Розгляд скарг військовим омбудсманом

Строк розгляду скарги не може перевищувати 10 робочих днів з дня її одержання. Однак скарга може бути розглянута протягом 3 днів, якщо зміст скарги дає підстави підозрювати потенційну шкоду для життя і здоров’я скаржнику.

У разі, якщо під час розгляду скарги виявлено ознаки кримінального правопорушення, про це невідкладно повідомляються відповідні правоохоронні органи, а в разі виявлення фактів корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень – також Національне агентство з питань запобігання корупції.

Анонімні скарги не розглядаються, окрім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Результат розгляду скарги

За результатами розгляду скарги ухвалюється одне із наступних рішень:

призначення перевірки;

направлення матеріалів скарги для організації розгляду за належністю;

повернення скарги назад, якщо вона не належить до повноважень Офісу омбудсмана.

Про рішення повідомляється скаржнику не пізніше 3 робочих днів. Рішення можна оскаржити.

Проведення перевірок

Перевірки проводяться за рішенням військового омбудсмана або одного із його заступників. Підставами для призначення перевірок є дані, що свідчать про порушення прав військових, резервістів, військовозобов’язаних та поліцейських, одержані з будь-яких джерел, у тому числі у зверненні/запиті народного депутата, оприлюднені в медіа тощо.

Строк проведення перевірки не може перевищувати 30 робочих днів, однак він може бути продовжений за наявності обґрунтованих підстав на той самий строк.

За результатами перевірки складається висновок. Зокрема, за результатами перевірки може бути розглянуто питання про притягнення командира до дисциплінарної відповідальності.

Відповідальність за невиконання вимог військового омбудсмана

Президент України Володимир Зеленський також подав законопроєкт №13267, який передбачає відповідальність за невиконання законних вимог військового омбудсмана або перешкоджання здійсненню ним своїх повноважень.

За таке порушення передбачається штраф обсягом від 8500 гривень до 17 тис. гривень.

За повторне порушення - штраф від 17 тис. до 34 тис. гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік чи без такого.