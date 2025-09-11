Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению

Уже в следующий вторник, 16 сентября, Верховная Рада может начать рассмотрение законопроекта о военном омбудсмене, который был подан в парламент Президентом Украины Владимиром Зеленским.

УНН разбирался, что предусматривает законопроект, в частности, каковы основные задачи, права, обязанности и ответственность военного омбудсмена.

Детали

Согласно имеющейся на сейчас повестке дня работы Рады, 16 сентября парламент начнет рассматривать №13266 о военном омбудсмене сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Он отметил, что во вторник, 16 сентября, планируется пройти все правки, а уже в среду, 17 сентября, Рада планирует голосование в целом.

Однако, по словам Железняка, это лишь предварительный график, который еще не утвержден Согласительным советом.

Отметим, в мае Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о военном омбудсмене, который должен стать инструментом защиты прав военнослужащих. Законопроект определяет порядок подачи и рассмотрения жалоб.

Перед этим, в декабре прошлого года, Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченной Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов.

В июне 287 депутатов проголосовали за основу законопроекта о Военном омбудсмене. В соответствии с проектом закона, президент будет назначать военного омбудсмена и его заместителей, которые будут рассматривать жалобы военнослужащих и осуществлять контроль в сфере безопасности и обороны.

В конце августа Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять указанный проект закона во втором чтении и в целом.

Кто такой военный омбудсмен?

Согласно законопроекту, военный омбудсмен является должностным лицом, через которое Президент Украины осуществляет демократический гражданский контроль за сектором безопасности и обороны по вопросам обеспечения соблюдения органами военного управления, командирами прав военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей военной службы, резервистов и военнообязанных во время прохождения ими сборов, членов добровольческих формирований территориальных общин в связи с их участием в подготовке и выполнении задач территориальной обороны или непосредственным участием в боевых действиях, лиц, которые на добровольной и конфиденциальной основе привлекаются к выполнению задач движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины, а также личного состава правоохранительных органов, привлеченных к непосредственному участию в боевых действиях.

Задачи военного омбудсмена

Основными задачами являются:

осуществление демократического гражданского контроля по обеспечению соблюдения прав лиц;

выявление нарушений прав военнослужащих, резервистов, военнообязанных и полицейских, причин и условий, приводящих к таким нарушениям;

разработка предложений по путям/способам минимизации и устранения выявленных причин и условий, приводящих к нарушению прав, предотвращение их возникновения в будущем;

составление и направление заключений и рекомендаций органам военного управления, командирам, а также другим государственным органам, их должностным лицам с целью повышения эффективности обеспечения защиты прав.

Военный омбудсмен ежегодно подает Президенту Украины и Верховной Раде отчет о своей деятельности, который подается до 30 марта, и заслушивается на заседании парламента. Если же отчет содержит информацию с ограниченным доступом, то Рада может принять решение о его заслушивании на закрытом заседании.

Отчет должен содержать оценку состояния дел в сфере защиты соблюдения прав военных, резервистов, военнообязанных и полицейских, основные проблемные вопросы и предложения по их решению.

Также в нем указываются рассмотренные жалобы и проверки; предоставленных разъяснений, методической и консультативной помощи; выводы; случаи незаконного влияния и вмешательства в деятельность военного омбудсмена.

Отчет подлежит обнародованию на сайте Офиса военного омбудсмена.

Права военного омбудсмена

Военный омбудсмен в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции имеет право:

рассматривать жалобы и проводить проверки относительно возможного нарушения;

запрашивать и получать от госорганов и органов военного управления информацию, в том числе информацию с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на него задач;

опрашивать и получать от лиц, владеющих информацией, необходимой для выполнения возложенных на него задач, во время проведения проверок письменные объяснения;

беспрепятственно посещать и находиться на территории объектов органов военного управления, соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений учреждений высшего образования, гауптвахт, дисциплинарных батальонов, в том числе в районах ведения военных действий;

издавать во исполнение своих полномочий приказы и распоряжения;

предоставлять разъяснения, методическую и консультативную помощь.

Офис военного омбудсмена

Президент Украины создает Офис военного омбудсмена как вспомогательный орган "с целью содействия осуществлению демократического гражданского контроля по вопросам обеспечения соблюдения прав военнослужащих, резервистов, военнообязанных и полицейских".

Задачи, функции и предельная численность Офиса определяются соответствующим положением, которое утверждается Президентом.

Аппарат Офиса состоит из руководителя аппарата, государственных служащих, а также других лиц, работающих по трудовому договору.

Военный омбудсмен может иметь первого заместителя и двух заместителей, которые назначаются Президентом по представлению омбудсмена.

Подача жалоб военному омбудсмену

Планируется, что жалобы могут подаваться как непосредственно военными, резервистами, военнообязанными, так и их представителями.

Жалобы могут быть индивидуальными или коллективными, которые могут подаваться в устной, письменной форме или по почте, факсу, телефону, электронной почте.

Устные жалобы подаются во время личного приема омбудсменом или работниками аппарата Офиса или с помощью технических средств электронных коммуникаций через определенные контактные центры, телефонные "горячие линии".

Письменные жалобы подаются в произвольной форме.

Жалоба должна содержать:

фамилию, имя, отчество;

местонахождение и/или электронный почтовый адрес и/или сведения о других технических средствах электронных коммуникаций для связи с заявителем;

суть и содержание жалобы;

в случае подачи жалобы представителем заявителя - документы, подтверждающие полномочия для представительства интересов лица;

дата подачи жалобы и подпись.

Применение квалифицированной электронной подписи при подаче жалобы не требуется.

Две и более жалобы, поданные по одному и тому же вопросу, рассматриваются вместе.

Рассмотрение жалоб военным омбудсменом

Срок рассмотрения жалобы не может превышать десяти рабочих дней со дня ее получения. Однако жалоба может быть рассмотрена в течение трех дней, если содержание жалобы дает основания подозревать потенциальный вред для жизни и здоровья заявителя.

В случае если при рассмотрении жалобы выявлены признаки уголовного правонарушения, об этом безотлагательно сообщаются соответствующие правоохранительные органы, а в случае выявления фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – также Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Анонимные жалобы не рассматриваются, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены

Результат рассмотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

назначение проверки;

направление материалов жалобы для организации рассмотрения по принадлежности;

или возвращает жалобу обратно, если она не относится к полномочиям Офиса омбудсмена.

О принятом решении сообщается заявителю не позднее трех рабочих дней. Решение можно обжаловать.

Проведение проверок

Проверки проводятся по решению военного омбудсмена или одного из его заместителей, порядок которых утверждается омбудсменом.

Основаниями для назначения проверок являются данные, свидетельствующие о нарушении прав военных, резервистов, военнообязанных и полицейских, полученные из любых источников, в том числе в обращении/запросе народного депутата, обнародованные в медиа и т.д.

В решении о назначении проверки указываются:

предмет и объект проверки;

основания для назначения проверки;

дата начала проведения проверки.

Срок проведения проверки не может превышать 30 рабочих дней, однако он может быть продлен при наличии обоснованных оснований на тот же срок.

Во время проведения проверки лица, которые к ней привлечены, имеют право:

опрашивать и получать информацию, против кого проводится проверка;

запрашивать и получать информацию и документы, касающиеся предмета проверки, делать (получать) необходимые копии таких документов;

проводить осмотр местности, объектов, помещений, предметов и т.д., касающихся предмета проверки.

По результатам проверки составляется заключение, в котором указываются:

информация об отсутствии или наличии нарушения прав военных, резервистов, военнообязанных и полицейских;

суть нарушения;

командир, орган военного управления, орган государственной власти, его должностное лицо, действия и/или решение которого привели к нарушению прав;

причины и условия, приведшие к нарушению прав.

В частности, по результатам проверки может быть рассмотрен вопрос о привлечении командира к дисциплинарной ответственности.

Кто может стать военным омбудсменом?

Военный омбудсмен назначается сроком на 5 лет в соответствии с указом Президента Украины. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность более чем на два срока подряд.

На указанную должность может быть назначен гражданин Украины, который на день назначения достиг 30 лет, имеет высшее образование по степени не ниже специалиста (магистра), владеет государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка, и в течение последних пяти лет перед назначением проживает в Украине.

Кто не может быть назначен?

На должность военного омбудсмена не может быть назначено лицо, которое:

по решению суда признано недееспособным или его гражданская дееспособность ограничена;

имеет судимость за совершение уголовного правонарушения, если она не снята или не погашена;

военнослужащий;

в течение последнего года привлекалось к ответственности за коррупционные правонарушения;

является членом политической партии;

имеет гражданство или подданство другого государства;

не подало декларацию о доходах;

имеет задолженность по уплате алиментов на содержание ребенка;

имеет представительский мандат, занимает любую должность в органах государственной власти, органах местного самоуправления, занимается независимой профессиональной, предпринимательской деятельностью.

Ответственность за невыполнение требований военного омбудсмена

Президент Украины Владимир Зеленский также подал законопроект №13267, который предусматривает ответственность за невыполнение законных требований военного омбудсмена или препятствование осуществлению им своих полномочий.

За такое нарушение предусматривается штраф в размере от 8500 гривен до 17 тыс. гривен.

За повторное нарушение - штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год или без такового.

