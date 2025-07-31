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Financial Times

Уже скоро институт военного омбудсмена сможет полноценно заработать - Зеленский

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Президент Зеленский сообщил о согласовании некоторых законопроектов на август, в том числе и закона о военном омбудсмене.

Уже скоро институт военного омбудсмена сможет полноценно заработать - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что институт военного омбудсмена сможет полноценно заработать. Соответствующий законопроект среди согласованных на август. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Обсудил с правительством и скорую реализацию проголосованных сегодня законов. Уже согласованы и некоторые законопроекты на август, в частности закон о военном омбудсмене. Очень серьезно поработали над текстом документа. Я рассчитываю, что уже скоро институт военного омбудсмена сможет полноценно заработать 

- сказал Зеленский.

Напомним

В декабре 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченной Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов.

В июне этого года 287 депутатов проголосовали за основу законопроекта о Военном омбудсмене. Согласно проекту закона, президент будет назначать военного омбудсмена и его заместителей, которые будут рассматривать жалобы военнослужащих и осуществлять контроль в сфере безопасности и обороны.

Павел Башинский

Обществополитика
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина