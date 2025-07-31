Уже скоро институт военного омбудсмена сможет полноценно заработать - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о согласовании некоторых законопроектов на август, в том числе и закона о военном омбудсмене.
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что институт военного омбудсмена сможет полноценно заработать. Соответствующий законопроект среди согласованных на август. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Обсудил с правительством и скорую реализацию проголосованных сегодня законов. Уже согласованы и некоторые законопроекты на август, в частности закон о военном омбудсмене. Очень серьезно поработали над текстом документа. Я рассчитываю, что уже скоро институт военного омбудсмена сможет полноценно заработать
Напомним
В декабре 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченной Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов.
В июне этого года 287 депутатов проголосовали за основу законопроекта о Военном омбудсмене. Согласно проекту закона, президент будет назначать военного омбудсмена и его заместителей, которые будут рассматривать жалобы военнослужащих и осуществлять контроль в сфере безопасности и обороны.