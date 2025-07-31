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Financial Times

Вже скоро інституція військового омбудсмана зможе повноцінно запрацювати - Зеленський

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Президент Зеленський повідомив про погодження деяких законопроєктів на серпень, зокрема й закону про військового омбудсмана.

Вже скоро інституція військового омбудсмана зможе повноцінно запрацювати - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що інституція військового омбудсмана зможе повноцінно запрацювати. Відповідний законопроєкт серед погоджених на серпень. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Обговорив з урядом і швидку реалізацію проголосованих сьогодні законів. Уже погоджені й деякі законопроєкти на серпень, зокрема закон про військового омбудсмана. Дуже серйозно попрацювали над текстом документа. Я розраховую, що вже скоро інституція військового омбудсмана зможе повноцінно запрацювати 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

В грудні 2024 року Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів.

В червні цього року, 287 депутатів проголосували за основу законопроєкту про Військового омбудсмана. Відповідно до проєкту закону, президент призначатиме військового омбудсмана та його заступників, які розглядатимуть скарги військовослужбовців та здійснюватимуть контроль у сфері безпеки й оборони.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна