Вже скоро інституція військового омбудсмана зможе повноцінно запрацювати - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про погодження деяких законопроєктів на серпень, зокрема й закону про військового омбудсмана.
Президент України Володимир Зеленський розраховує, що інституція військового омбудсмана зможе повноцінно запрацювати. Відповідний законопроєкт серед погоджених на серпень. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Обговорив з урядом і швидку реалізацію проголосованих сьогодні законів. Уже погоджені й деякі законопроєкти на серпень, зокрема закон про військового омбудсмана. Дуже серйозно попрацювали над текстом документа. Я розраховую, що вже скоро інституція військового омбудсмана зможе повноцінно запрацювати
Нагадаємо
В грудні 2024 року Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів.
В червні цього року, 287 депутатів проголосували за основу законопроєкту про Військового омбудсмана. Відповідно до проєкту закону, президент призначатиме військового омбудсмана та його заступників, які розглядатимуть скарги військовослужбовців та здійснюватимуть контроль у сфері безпеки й оборони.