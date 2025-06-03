Верховна Рада підтримала законопроєкт про Військового омбудсмана у першому читанні
Київ • УНН
ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про Військового омбудсмана, який розглядатиме скарги військових та контролюватиме сферу оборони. Омбудсмена призначатиме президент.
287 депутатів проголосували за основу законопроєкту про Військового омбудсмана. Відповідно до проєкту закону, президент призначатиме військового омбудсмана та його заступників, які розглядатимуть скарги військовослужбовців та здійснюватимуть контроль у сфері безпеки й оборони. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
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Рада підтримала за основу законопроєкт про Військового омбудсмана. За – 287
Далі очікується друге читання. Як повідомляє Гончаренко, омбудсман вчасно прийматиме скарги, проводитиме перевірки й вимагати усунення порушень.
Нагадаємо
8 травня законопроєкт про військового омбудсмана за підписом президента Володимира Зеленського, був внесений на розгляд Верховної Ради України.
Проєкт про омбудсмана, порядок подання та розгляду скарг, проведення перевірок щодо питань військовослужбовців - зареєстрували як невідкладний для позачергового розгляду у Верховній Раді.