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Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру
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Верховна Рада підтримала законопроєкт про Військового омбудсмана у першому читанні

Київ • УНН

 • 244 перегляди

ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про Військового омбудсмана, який розглядатиме скарги військових та контролюватиме сферу оборони. Омбудсмена призначатиме президент.

Верховна Рада підтримала законопроєкт про Військового омбудсмана у першому читанні

287 депутатів проголосували за основу законопроєкту про Військового омбудсмана. Відповідно до проєкту закону, президент призначатиме військового омбудсмана та його заступників, які розглядатимуть скарги військовослужбовців та здійснюватимуть контроль у сфері безпеки й оборони. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

Рада підтримала за основу законопроєкт про Військового омбудсмана. За – 287

- йдеться у дописі.

Далі очікується друге читання. Як повідомляє Гончаренко, омбудсман вчасно прийматиме скарги, проводитиме перевірки й вимагати усунення порушень.

Нагадаємо

8 травня законопроєкт про військового омбудсмана за підписом президента Володимира Зеленського, був внесений на розгляд Верховної Ради України.

Проєкт про омбудсмана, порядок подання та розгляду скарг, проведення перевірок щодо питань військовослужбовців - зареєстрували як невідкладний для позачергового розгляду у Верховній Раді.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійнаПолітика
Верховна Рада
Володимир Зеленський
Україна
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