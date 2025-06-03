Верховная Рада поддержала законопроект о Военном омбудсмене в первом чтении

287 депутатов проголосовали за основу законопроекта о Военном омбудсмене. Согласно проекту закона, президент будет назначать военного омбудсмена и его заместителей, которые будут рассматривать жалобы военнослужащих и осуществлять контроль в сфере безопасности и обороны. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Рада поддержала за основу законопроект о Военном омбудсмене. За – 287 - говорится в сообщении.

Далее ожидается второе чтение. Как сообщает Гончаренко, омбудсмен будет вовремя принимать жалобы, проводить проверки и требовать устранения нарушений.

Напомним

8 мая законопроект о военном омбудсмене за подписью президента Владимира Зеленского, был внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Проект об омбудсмене, порядке подачи и рассмотрения жалоб, проведении проверок по вопросам военнослужащих - зарегистрировали как неотложный для внеочередного рассмотрения в Верховной Раде.