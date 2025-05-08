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Президент вніс проєкт закону про військового омбудсмана до Верховної Ради

Київ • УНН

 • 3198 перегляди

Президент України вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмана, який має стати інструментом захисту прав військовослужбовців. Законопроєкт визначає порядок подання та розгляду скарг.

Президент вніс проєкт закону про військового омбудсмана до Верховної Ради

Проєкт про омбудсмана, порядок подання та розгляду скарг, проведення перевірок щодо питань військовослужбовців - зареєстрували як невідкладний для позачергового розгляду у Верховній Раді.

Передає УНН із посиланням на Уповноважену Президента з питань захисту прав військовослужбовців.

Деталі

Законопроєкт про військового омбудсмана за підписом президента Володимира Зеленського, внесений на розгляд Верховної Ради України.

Відповідно до проєкту закону, президент призначатиме військового омбудсмана та його заступників.

Планується також наступне:

  • для здійснення функцій цивільного демократичного контролю у секторі безпеки й оборони, буде створено Офіс військового омбудсмана.
    • також законопроєкті прописано порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців;
      • порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців;
        • процес підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з іншими державними органами.

          Коментар Уповноваженої Президента Ольгі Решетилової:

          Людина та її права й свободи як головна цінність – це те, що нас фундаментально відрізняє від ворога й те, що нам зрештою допоможе перемогти. Я вдячна Президенту за цей, без перебільшення, історичний крок. Дякую міністру оборони, офіцерам Центрального управління захисту прав військовослужбовців МОУ, експертам і представникам громадянського суспільства, які долучилися до розробки законопроєкту. Дуже сподіваюся на підтримку народних депутатів

          - зазначила Решетилова.

          Нагадаємо

          Президент Зеленський призначив Ольгу Решетилову першим військовим омбудсменом України.

          Ігор Тележніков

          Ігор Тележніков

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