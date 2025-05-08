Президент вніс проєкт закону про військового омбудсмана до Верховної Ради

Проєкт про омбудсмана, порядок подання та розгляду скарг, проведення перевірок щодо питань військовослужбовців - зареєстрували як невідкладний для позачергового розгляду у Верховній Раді.

Передає УНН із посиланням на Уповноважену Президента з питань захисту прав військовослужбовців.

Законопроєкт про військового омбудсмана за підписом президента Володимира Зеленського, внесений на розгляд Верховної Ради України.

Відповідно до проєкту закону, президент призначатиме військового омбудсмана та його заступників.

Планується також наступне:

Коментар Уповноваженої Президента Ольгі Решетилової:

Людина та її права й свободи як головна цінність – це те, що нас фундаментально відрізняє від ворога й те, що нам зрештою допоможе перемогти. Я вдячна Президенту за цей, без перебільшення, історичний крок. Дякую міністру оборони, офіцерам Центрального управління захисту прав військовослужбовців МОУ, експертам і представникам громадянського суспільства, які долучилися до розробки законопроєкту. Дуже сподіваюся на підтримку народних депутатів