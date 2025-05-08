Президент внес проект закона о военном омбудсмене в Верховную Раду

Проект об омбудсмене, порядок подачи и рассмотрения жалоб, проведение проверок по вопросам военнослужащих - зарегистрировали как неотложный для внеочередного рассмотрения в Верховной Раде.

Передает УНН со ссылкой на Уполномоченного Президента по вопросам защиты прав военнослужащих.

Законопроект о военном омбудсмене за подписью президента Владимира Зеленского, внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Согласно проекту закона, президент будет назначать военного омбудсмена и его заместителей.

Планируется также следующее:

Комментарий Уполномоченного Президента Ольги Решетиловой:

Человек и его права и свободы как главная ценность – это то, что нас фундаментально отличает от врага и то, что нам в конце концов поможет победить. Я благодарна Президенту за этот, без преувеличения, исторический шаг. Благодарю министра обороны, офицеров Центрального управления защиты прав военнослужащих МОУ, экспертов и представителей гражданского общества, которые присоединились к разработке законопроекта. Очень надеюсь на поддержку народных депутатов