Президент внес проект закона о военном омбудсмене в Верховную Раду
Киев • УНН
Президент Украины внес в Верховную Раду проект закона о военном омбудсмене, который должен стать инструментом защиты прав военнослужащих. Законопроект определяет порядок подачи и рассмотрения жалоб.
Проект об омбудсмене, порядок подачи и рассмотрения жалоб, проведение проверок по вопросам военнослужащих - зарегистрировали как неотложный для внеочередного рассмотрения в Верховной Раде.
Передает УНН со ссылкой на Уполномоченного Президента по вопросам защиты прав военнослужащих.
Детали
Законопроект о военном омбудсмене за подписью президента Владимира Зеленского, внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.
Согласно проекту закона, президент будет назначать военного омбудсмена и его заместителей.
Планируется также следующее:
- для осуществления функций гражданского демократического контроля в секторе безопасности и обороны, будет создан Офис военного омбудсмена.
- также в законопроекте прописан порядок подачи и рассмотрения жалоб военнослужащих;
- порядок проведения проверок в воинских частях и органах военного управления в связи с нарушением прав военнослужащих;
- процесс подготовки заключений и взаимодействия военного омбудсмена с другими государственными органами.
Комментарий Уполномоченного Президента Ольги Решетиловой:
Человек и его права и свободы как главная ценность – это то, что нас фундаментально отличает от врага и то, что нам в конце концов поможет победить. Я благодарна Президенту за этот, без преувеличения, исторический шаг. Благодарю министра обороны, офицеров Центрального управления защиты прав военнослужащих МОУ, экспертов и представителей гражданского общества, которые присоединились к разработке законопроекта. Очень надеюсь на поддержку народных депутатов
Напомним
Президент Зеленский назначил Ольгу Решетилову первым военным омбудсменом Украины.