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Президент внес проект закона о военном омбудсмене в Верховную Раду

Киев • УНН

 • 2252 просмотра

Президент Украины внес в Верховную Раду проект закона о военном омбудсмене, который должен стать инструментом защиты прав военнослужащих. Законопроект определяет порядок подачи и рассмотрения жалоб.

Президент внес проект закона о военном омбудсмене в Верховную Раду

Проект об омбудсмене, порядок подачи и рассмотрения жалоб, проведение проверок по вопросам военнослужащих - зарегистрировали как неотложный для внеочередного рассмотрения в Верховной Раде.

Передает УНН со ссылкой на Уполномоченного Президента по вопросам защиты прав военнослужащих.

Детали

Законопроект о военном омбудсмене за подписью президента Владимира Зеленского, внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Согласно проекту закона, президент будет назначать военного омбудсмена и его заместителей.

Планируется также следующее:

  • для осуществления функций гражданского демократического контроля в секторе безопасности и обороны, будет создан Офис военного омбудсмена.
    • также в законопроекте прописан порядок подачи и рассмотрения жалоб военнослужащих;
      • порядок проведения проверок в воинских частях и органах военного управления в связи с нарушением прав военнослужащих;
        • процесс подготовки заключений и взаимодействия военного омбудсмена с другими государственными органами.

          Комментарий Уполномоченного Президента Ольги Решетиловой:

          Человек и его права и свободы как главная ценность – это то, что нас фундаментально отличает от врага и то, что нам в конце концов поможет победить. Я благодарна Президенту за этот, без преувеличения, исторический шаг. Благодарю министра обороны, офицеров Центрального управления защиты прав военнослужащих МОУ, экспертов и представителей гражданского общества, которые присоединились к разработке законопроекта. Очень надеюсь на поддержку народных депутатов

          - отметила Решетилова.

          Напомним

          Президент Зеленский назначил Ольгу Решетилову первым военным омбудсменом Украины.

          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

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