Минобороны представило концепцию введения институции военного омбудсмена президенту

Министр обороны Рустем Умеров представил президенту концепцию введения институции военного омбудсмена.

Вскоре будет вынесен законопроект по данной концепции на рассмотрение депутатов Верховной Рады, передает УНН.

Вчера во время доклада Президенту Украины представил, в частности, концепцию введения институции военного омбудсмена. Это важная инициатива Министерства обороны, направленная на системную защиту прав наших военнослужащих

По его словам, первым шагом в этом направлении стало создание Центрального управления защиты прав военнослужащих, которое уже демонстрирует конкретные результаты: реагированием на жалобы, выезды на места нарушений, проведение проверок и обеспечение восстановления прав наших воинов.

Однако это только начало. Следующим шагом станет введение институции военного омбудсмена. Военный омбудсмен должен получить все необходимые инструменты для реальной и основательной работы: защиты прав военнослужащих, резервистов и членов их семей, а также анализа системных проблем и их решения. Президент поручил подготовить презентацию этого законопроекта, и уже вскоре мы вынесем этот документ на рассмотрение депутатов Верховной Рады