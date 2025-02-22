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Военный омбудсмен получил более 5 тыс. жалоб: что больше всего беспокоит

Киев  •  УНН

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Уполномоченная президента по правам военнослужащих Ольга Решетилова получила более 5000 обращений. Большинство жалоб касается отказов в переводе между подразделениями и направлении на ВВК.

К уполномоченному Президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов поступило уже более 5 тыс. жалоб. Большинство относительно не перевода из подразделения в подразделение и не направления на ВВК. Об этом сообщила уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова в эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас большинство жалоб, которые, на первый взгляд, могут показаться «мелкими», но для каждого конкретного человека, это их самая большая боль и это то, что формирует в целом ощущение несправедливости в армии. Это не направление на ВВК, не оказание медицинской помощи, отказ в переводе из подразделения в подразделение, не реагирование на какие-то запросы бытовые. Таких очень много жалоб, их большинство из более 5 тыс., которые мы сейчас имеем, большинство жалоб относительно не перевода и не направления на ВВК,

- рассказала Решетилова.

По ее словам, также большим комплексным вопросом является коммуникации родных с военными частями, когда речь идет о погибших и пропавших без вести.

Это тоже очень большой комплексный вопрос (где есть проблемы - ред.). Не всегда военные части имеют на это время и желание, но наша задача в том, чтобы убедить их, что коммуникация с родными - это одна из главных задач,

- сказала Решетилова.

Решетилова объяснила, что уходя в бой военный должен быть уверен, что его семья не пойдет кругами ада добиваясь информации о том, что с ним произошло, добиваясь выплат, документации, социальных льгот.

«Это все должно быть автоматизировано», - подчеркнула она.

Военный омбудсмен рассказала, что именно будет входить в ее обязанности01.01.25, 18:10 • 53723 просмотра

Дополнение

Решетилова сообщала, что сейчас задачей №1 - это принятие законопроекта о военном омбудсмене.

30 декабря 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого военного омбудсмена Ольгу Решетилову. Сейчас ее официальная должность называется - уполномоченная Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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