Військовий омбудсмен отримав понад 5 тис. скарг: що найбільше турбує

До уповноваженої Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів надійшло вже понад 5 тис. скарг. Більшість щодо не переведення з підрозділу в підрозділ та не направлення на ВЛК. Про це повідомила уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова в ефірі телемарафону, передає УНН.

Зараз більшість скарг, які, на перший погляд, можуть здатися "дрібними", але для кожної конкретної людини, це їхній найбільший біль й це те, що формує загалом відчуття несправедливості в армії. Це не направлення на ВЛК, не надання медичної допомоги, відмова у переведенні з підрозділу в підрозділ, не реагування на якісь запити побутові. Таких дуже багато скарг, їх більшість з понад 5 тис., які ми зараз маємо, більшість скарг щодо не переведення та не направлення на ВЛК, - розповіла Решетилова.

За її словами, також великим комплексним питанням є комунікації рідних з військовими частинами, коли йдеться про загиблих та зниклих безвісти.

Це теж дуже велике комплексне питання (де є проблеми - ред.). Не завжди військові частини мають на це час та бажання, але наше завдання в тому, щоб переконати їх, що комунікація з рідними - це одна з найголовніших задач, - сказала Решетилова.

Решетилова пояснила, що йдучи в бій військовий повинен бути впевнений, що його сім'я не піде колами пекла добиваючись інформації про те, що з ним сталося, добиваючись виплат, документації, соціальних пільг.

"Це все має бути автоматизовано", - наголосила вона.

Військовий омбудсмен розповіла, що саме входитиме в її обов’язки

Доповнення

Решетилова повідомляла, що наразі завданням №1 - це є прийняття законопроєкту про військового омбудсмена.

30 грудня 2024 року Президент України Володимир Зеленський призначив першого військового омбудсмена Ольгу Решетилову. Наразі її офіційна посада називається - уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів.