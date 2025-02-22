Військовий омбудсмен отримав понад 5 тис. скарг: що найбільше турбує

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 9514 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 43891 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127151 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185964 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149880 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140555 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118324 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108434 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103055 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145355 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 73043 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 26582 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 61611 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 76175 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 70320 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145353 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144318 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 278013 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 306806 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242614 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 23772 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 64258 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112661 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135622 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117828 перегляди
Актуальне
Військовий омбудсмен отримав понад 5 тис. скарг: що найбільше турбує

Військовий омбудсмен отримав понад 5 тис. скарг: що найбільше турбує

Київ • УНН

 • 28835 перегляди

Уповноважена президента з прав військовослужбовців Ольга Решетилова отримала понад 5000 звернень. Більшість скарг стосується відмов у переведенні між підрозділами та направленні на ВЛК.

До уповноваженої Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів надійшло вже понад 5 тис. скарг. Більшість щодо не переведення з підрозділу в підрозділ та не направлення на ВЛК. Про це повідомила уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова в ефірі телемарафону, передає УНН.

Зараз більшість скарг, які, на перший погляд, можуть здатися "дрібними", але для кожної конкретної людини, це їхній найбільший біль й це те, що формує загалом відчуття несправедливості в армії. Це не направлення на ВЛК, не надання медичної допомоги, відмова у переведенні з підрозділу в підрозділ, не реагування на якісь запити побутові. Таких дуже багато скарг, їх більшість з понад 5 тис., які ми зараз маємо, більшість скарг щодо не переведення та не направлення на ВЛК,

- розповіла Решетилова.

За її словами, також великим комплексним питанням є комунікації рідних з військовими частинами, коли йдеться про загиблих та зниклих безвісти.

Це теж дуже велике комплексне питання (де є проблеми - ред.). Не завжди військові частини мають на це час та бажання, але наше завдання в тому, щоб переконати їх, що комунікація з рідними - це одна з найголовніших задач,

- сказала Решетилова.

Решетилова пояснила, що йдучи в бій військовий повинен бути впевнений, що його сім'я не піде колами пекла добиваючись інформації про те, що з ним сталося, добиваючись виплат, документації, соціальних пільг.

"Це все має бути автоматизовано", - наголосила вона.

Військовий омбудсмен розповіла, що саме входитиме в її обов’язки01.01.25, 18:10 • 53841 перегляд

Доповнення

Решетилова повідомляла, що наразі завданням №1 - це є прийняття законопроєкту про військового омбудсмена.

30 грудня 2024 року Президент України Володимир Зеленський призначив першого військового омбудсмена Ольгу Решетилову. Наразі її офіційна посада називається - уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами