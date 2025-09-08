$41.220.13
Представитель ГБР объяснила, как в бюро реагируют на сигналы о взяточничестве в ВСУ и ТЦК

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Командир разведывательного взвода сообщил о возможных фактах коррупции в киевском ТЦК. ГБР призывает предоставлять официальные обращения для расследования.

Представитель ГБР объяснила, как в бюро реагируют на сигналы о взяточничестве в ВСУ и ТЦК

Командир разведывательного взвода 28-й отдельной механизированной бригады Ротан Крымский сообщил о возможных фактах коррупции в одном из территориальных центров комплектования в Киеве. По его словам, там якобы существует система взяток для военнообязанных. Спикер ГБР Татьяна Сапьян объяснила в эфире Телемарафона, как действовать в случаях выявления взяточничества и как на это реагируют в Государственном бюро расследований, пишет УНН.

Детали

Как утверждает военный, в столичном ТЦК за 8 тысяч долларов предлагают "гарантировать" направление мобилизованного в конкретную воинскую часть. А за большую сумму – около 30 тысяч долларов – мужчине, получившему повестку, якобы позволяют покинуть помещение военкомата и избежать дальнейшей мобилизационной процедуры.

В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что без официальных обращений и подтвержденных доказательств подобные обвинения остаются субъективными.

Прокуроры разоблачили новые схемы уклонения от мобилизации: миллионы гривен неправомерной выгоды03.09.25, 19:21 • 3617 просмотров

По словам представительницы ГБР Татьяны Сапьян, важно понимать, что социальные сети могут быть инструментом для привлечения внимания к общественно важным проблемам, а также для выявления потенциальных правонарушений. Однако, когда речь идет о подтвержденных фактах, ключевым шагом должно стать официальное обращение к правоохранителям.

Если действительно у вас есть факты, имеющие конкретные подтверждения, вам стоит обратиться в правоохранительные органы. Конечно, это может быть Государственное бюро расследований

– отметила Сапьян.

Она также подчеркнула, что в условиях военного положения случаются случаи, когда отдельные лица пытаются злоупотреблять предоставленными им полномочиями, и именно такие факты нередко становятся известными через соцсети.

В середине августа этого года директор Государственного бюро Алексей Сухачев говорил о том, что часто к незаконным схемам причастны даже те, кто должен был бы защищать наше государство. Так это и чиновники, это и сотрудники ТЦК, о которых мы с вами сегодня говорим, и, к сожалению, это и правоохранители. Всего в суде уже 171 дело

– заявила спикер ГБР.

Но, по ее словам, лиц, подозреваемых в правонарушениях, может быть гораздо больше. В этих делах уже фигурирует более 250 чиновников и военных, а их имущество на сумму 58 миллионов гривен арестовано.

Сапьян ответила и по ситуации с сообщением о коррупции от Крымского.

Конечно, такие сообщения в социальных сетях анализируются, а не только в средствах массовой информации. Конечно, правоохранительные органы принимают это во внимание, а выявляя правонарушения, происходит тесное взаимодействие с ВСУ, с военной службой правопорядка и идет коммуникация с ТЦК и самими военными

– подчеркнула спикер.

По ее словам, именно такая коллаборация помогает пресекать подобные инциденты или предупреждать их. 

Напомним

В соцсетях распространяется информация о вымогательстве средств с военнообязанных. Сухопутные войска ВСУ призывают предоставить официальные доказательства для расследования.

Степан Гафтко

