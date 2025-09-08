$41.220.13
Ексклюзив
08:37 • 3830 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 11948 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 18250 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 32950 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 57173 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 72568 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 78790 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 119263 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 100943 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 54629 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
Речниця ДБР пояснила, як у бюро реагують на сигнали про хабарництво у ЗСУ та ТЦК

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Командир розвідувального взводу повідомив про ймовірні факти корупції в київському ТЦК. ДБР закликає надавати офіційні звернення для розслідування.

Речниця ДБР пояснила, як у бюро реагують на сигнали про хабарництво у ЗСУ та ТЦК

Командир розвідувального взводу 28-ї окремої механізованої бригади Ротан Кримський повідомив про ймовірні факти корупції в одному з територіальних центрів комплектування у Києві. За його словами, там нібито існує система хабарів для військовозобов’язаних. Речниця ДБР Тетяна Сапьян пояснила в етері Телемарафону, як діяти у випадках виявлення хабарництва та як на це реагують у Державному бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

Як стверджує військовий, у столичному ТЦК за 8 тисяч доларів пропонують "гарантувати" направлення мобілізованого до конкретної військової частини. А за більшу суму – близько 30 тисяч доларів – чоловікові, який отримав повістку, начебто дозволяють покинути приміщення військкомату й уникнути подальшої мобілізаційної процедури.

У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що без офіційних звернень та підтверджених доказів подібні звинувачення залишаються суб’єктивними.

Прокурори викрили нові схеми ухилення від мобілізації: мільйони гривень неправомірної вигоди03.09.25, 19:21 • 3617 переглядiв

За словами представниці ДБР Тетяни Сапьян, важливо розуміти, що соціальні мережі можуть бути інструментом для привернення уваги до суспільно важливих проблем, а також для виявлення потенційних правопорушень. Проте, коли мова йде про підтверджені факти, ключовим кроком має стати офіційне звернення до правоохоронців.

Якщо дійсно у вас є факти, які мають конкретні підтвердження, вам варто звернутися до правоохоронних органів. Звичайно, що це може бути Державне бюро розслідувань

– зазначила Сапьян.

Вона також підкреслила, що в умовах воєнного стану трапляються випадки, коли окремі особи намагаються зловживати наданими їм повноваженнями, і саме такі факти нерідко стають відомими через соцмережі.

Всередині серпня цього року директор Державного бюро Олексій Сухачов говорив про те що часто до незаконних схем причетні навіть ті, хто мав би захищати нашу державу. Так це і чиновники, це і співробітники ТЦК про які ми з вами сьогодні говоримо і, на жаль, це і правоохоронці. Загалом в суді уже 171 справа

– заявила речниця ДБР.

Але, за її словами, осіб, які підозрюються у правопорушеннях може бути набагато більше. У цих справах вже фігурує понад 250 чиновників та військових, а їх майно на суму 58 мільйонів гривень арештовано.

Сапьян відповіла і щодо ситуації із повідомленням про корупцію від Кримського.

Звичайно що аналізуються такі повідомлення в соціальних мережах, а не лише у засобах масової інформації. Звичайно що правоохоронні органи беруть це до уваги, а виявляючи правопорушення відбувається тісна взаємодія із ЗСУ, з військовою службою правопорядку і йде комунікація з ТЦК та самими військовими

– підкреслила речниця.

За її словами, саме така колаборація допомагає присікати подібні інциденти, або попереджувати їх. 

Нагадаємо

У соцмережах поширюється інформація про вимагання коштів з військовозобов’язаних. Сухопутні війська ЗСУ закликають надати офіційні докази для розслідування.

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Збройні сили України
Київ