Речниця ДБР пояснила, як у бюро реагують на сигнали про хабарництво у ЗСУ та ТЦК

Командир розвідувального взводу 28-ї окремої механізованої бригади Ротан Кримський повідомив про ймовірні факти корупції в одному з територіальних центрів комплектування у Києві. За його словами, там нібито існує система хабарів для військовозобов’язаних. Речниця ДБР Тетяна Сапьян пояснила в етері Телемарафону, як діяти у випадках виявлення хабарництва та як на це реагують у Державному бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

Як стверджує військовий, у столичному ТЦК за 8 тисяч доларів пропонують "гарантувати" направлення мобілізованого до конкретної військової частини. А за більшу суму – близько 30 тисяч доларів – чоловікові, який отримав повістку, начебто дозволяють покинути приміщення військкомату й уникнути подальшої мобілізаційної процедури.

У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що без офіційних звернень та підтверджених доказів подібні звинувачення залишаються суб’єктивними.

Прокурори викрили нові схеми ухилення від мобілізації: мільйони гривень неправомірної вигоди

За словами представниці ДБР Тетяни Сапьян, важливо розуміти, що соціальні мережі можуть бути інструментом для привернення уваги до суспільно важливих проблем, а також для виявлення потенційних правопорушень. Проте, коли мова йде про підтверджені факти, ключовим кроком має стати офіційне звернення до правоохоронців.

Якщо дійсно у вас є факти, які мають конкретні підтвердження, вам варто звернутися до правоохоронних органів. Звичайно, що це може бути Державне бюро розслідувань – зазначила Сапьян.

Вона також підкреслила, що в умовах воєнного стану трапляються випадки, коли окремі особи намагаються зловживати наданими їм повноваженнями, і саме такі факти нерідко стають відомими через соцмережі.

Всередині серпня цього року директор Державного бюро Олексій Сухачов говорив про те що часто до незаконних схем причетні навіть ті, хто мав би захищати нашу державу. Так це і чиновники, це і співробітники ТЦК про які ми з вами сьогодні говоримо і, на жаль, це і правоохоронці. Загалом в суді уже 171 справа – заявила речниця ДБР.

Але, за її словами, осіб, які підозрюються у правопорушеннях може бути набагато більше. У цих справах вже фігурує понад 250 чиновників та військових, а їх майно на суму 58 мільйонів гривень арештовано.

Сапьян відповіла і щодо ситуації із повідомленням про корупцію від Кримського.

Звичайно що аналізуються такі повідомлення в соціальних мережах, а не лише у засобах масової інформації. Звичайно що правоохоронні органи беруть це до уваги, а виявляючи правопорушення відбувається тісна взаємодія із ЗСУ, з військовою службою правопорядку і йде комунікація з ТЦК та самими військовими – підкреслила речниця.

За її словами, саме така колаборація допомагає присікати подібні інциденти, або попереджувати їх.

Нагадаємо

У соцмережах поширюється інформація про вимагання коштів з військовозобов’язаних. Сухопутні війська ЗСУ закликають надати офіційні докази для розслідування.