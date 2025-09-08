З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ
Київ • УНН
У соцмережах поширюється інформація про вимагання коштів з військовозобов’язаних. Сухопутні війська ЗСУ закликають надати офіційні докази для розслідування.
У соцмережах поширюється інформація про нібито факти вимагання коштів з військовозобов’язаних на одному зі збірних пунктів. У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що без офіційних звернень та підтверджених доказів подібні звинувачення залишаються суб’єктивними. Про це пише УНН із посиланням на допис Сухопутних військ ЗСУ в соцмережах.
Описана ситуація викликає серйозне занепокоєння, і ми закликаємо автора повідомлення надати детальну інформацію (дата, місце, особи, причетні до інциденту) через офіційні канали зворотного зв’язку або гарячі лінії Сухопутних військ. Це дозволить оперативно перевірити факти та вжити необхідних заходів. Без офіційного звернення та підтверджених доказів такі звинувачення залишаються суб’єктивними і не можуть бути підставою для розслідування
Водночас у ЗСУ наголосили, що системно борються з проявами корупції у процесі мобілізації. Для цього посилюється контроль та аудит роботи ТЦК, впроваджуються цифрові інструменти на кшталт "Оберіг", проводяться тренінги з етики для персоналу та діють спеціальні гарячі лінії для скарг.
Також Сухопутні війська тісно співпрацюють із Нацполіцією, СБУ, ДБР та НАЗК. Усі повідомлення про можливі факти хабарництва передаються для розслідування, а у разі підтвердження винні притягуються до відповідальності й звільняються з посад.
