З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ

$41.350.00
48.130.00
ukenru
00:43 • 816 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 12096 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 28631 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 40179 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 58306 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 71421 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 103480 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 86725 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 53228 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 57442 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.6м/с
82%
755мм
Популярнi новини
ССО України і партизани знищили ключовий об'єкт на нафтопереробному заводі в краснодарському краї7 вересня, 15:48 • 4516 перегляди
Вбив власну 82-річну бабусю: у Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю7 вересня, 16:35 • 11477 перегляди
"Кривавий місяць" над Україною: у різних регіонах спостерігають унікальне природне явищеPhotoVideo7 вересня, 17:28 • 4386 перегляди
"Відповідальність неминуча": москву прикрасили листівками на честь Дня ГУР МОPhoto7 вересня, 19:26 • 3846 перегляди
Сили оборони зачистили Володимирівку та відкинули ворога біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepStatePhoto21:49 • 4928 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 103480 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 86725 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 81423 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 60341 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 81978 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запоріжжя
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 15954 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 21747 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 54196 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 109816 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 51139 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
The New York Times
The Washington Post

З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У соцмережах поширюється інформація про вимагання коштів з військовозобов’язаних. Сухопутні війська ЗСУ закликають надати офіційні докази для розслідування.

З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ

У соцмережах поширюється інформація про нібито факти вимагання коштів з військовозобов’язаних на одному зі збірних пунктів. У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що без офіційних звернень та підтверджених доказів подібні звинувачення залишаються суб’єктивними. Про це пише УНН із посиланням на допис Сухопутних військ ЗСУ в соцмережах.

Описана ситуація викликає серйозне занепокоєння, і ми закликаємо автора повідомлення надати детальну інформацію (дата, місце, особи, причетні до інциденту) через офіційні канали зворотного зв’язку або гарячі лінії Сухопутних військ. Це дозволить оперативно перевірити факти та вжити необхідних заходів. Без офіційного звернення та підтверджених доказів такі звинувачення залишаються суб’єктивними і не можуть бути підставою для розслідування

- йдеться у дописі.

Водночас у ЗСУ наголосили, що системно борються з проявами корупції у процесі мобілізації. Для цього посилюється контроль та аудит роботи ТЦК, впроваджуються цифрові інструменти на кшталт "Оберіг", проводяться тренінги з етики для персоналу та діють спеціальні гарячі лінії для скарг.

Також Сухопутні війська тісно співпрацюють із Нацполіцією, СБУ, ДБР та НАЗК. Усі повідомлення про можливі факти хабарництва передаються для розслідування, а у разі підтвердження винні притягуються до відповідальності й звільняються з посад.

Прокурори викрили нові схеми ухилення від мобілізації: мільйони гривень неправомірної вигоди03.09.25, 19:21 • 3529 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Фейкові новини
Національна поліція України
Служба безпеки України
Збройні сили України