С военных якобы требуют средства на одном из сборных пунктов: появилась реакция Сухопутных войск ВСУ
Киев • УНН
В соцсетях распространяется информация о вымогательстве средств с военнообязанных. Сухопутные войска ВСУ призывают предоставить официальные доказательства для расследования.
В социальных сетях распространяется информация о якобы фактах вымогательства средств с военнообязанных на одном из сборных пунктов. В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что без официальных обращений и подтвержденных доказательств подобные обвинения остаются субъективными. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Сухопутных войск ВСУ в соцсетях.
Описанная ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, и мы призываем автора сообщения предоставить подробную информацию (дата, место, лица, причастные к инциденту) через официальные каналы обратной связи или горячие линии Сухопутных войск. Это позволит оперативно проверить факты и принять необходимые меры. Без официального обращения и подтвержденных доказательств такие обвинения остаются субъективными и не могут быть основанием для расследования
В то же время в ВСУ подчеркнули, что системно борются с проявлениями коррупции в процессе мобилизации. Для этого усиливается контроль и аудит работы ТЦК, внедряются цифровые инструменты вроде "Оберег", проводятся тренинги по этике для персонала и действуют специальные горячие линии для жалоб.
Также Сухопутные войска тесно сотрудничают с Нацполицией, СБУ, ГБР и НАПК. Все сообщения о возможных фактах взяточничества передаются для расследования, а в случае подтверждения виновные привлекаются к ответственности и увольняются с должностей.
