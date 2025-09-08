С военных якобы требуют средства на одном из сборных пунктов: появилась реакция Сухопутных войск ВСУ

$41.350.00
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 12072 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 28605 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 40159 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 58285 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 71417 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 103475 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 86719 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 53227 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 57441 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
ССО Украины и партизаны уничтожили ключевой объект на нефтеперерабатывающем заводе в краснодарском крае7 сентября, 15:48 • 4516 просмотра
Убил собственную 82-летнюю бабушку: в Кривом Роге вынесли приговор 16-летнему парню7 сентября, 16:35 • 11477 просмотра
"Кровавая луна" над Украиной: в разных регионах наблюдают уникальное природное явлениеPhotoVideo7 сентября, 17:28 • 4386 просмотра
"Ответственность неизбежна": Москву украсили открытками в честь Дня ГУР МОPhoto7 сентября, 19:26 • 3846 просмотра
Силы обороны зачистили Владимировку и отбросили врага возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepStatePhoto21:49 • 4928 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 103476 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 86721 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 81421 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 60338 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 81976 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Рустем Умеров
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожье
Кривой Рог
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 15951 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 21746 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 54195 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 109815 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 51138 просмотра
Шахед-136
Фейковые новости
9К720 Искандер
Нью-Йорк Таймс
Вашингтон Пост

С военных якобы требуют средства на одном из сборных пунктов: появилась реакция Сухопутных войск ВСУ

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В соцсетях распространяется информация о вымогательстве средств с военнообязанных. Сухопутные войска ВСУ призывают предоставить официальные доказательства для расследования.

С военных якобы требуют средства на одном из сборных пунктов: появилась реакция Сухопутных войск ВСУ

В социальных сетях распространяется информация о якобы фактах вымогательства средств с военнообязанных на одном из сборных пунктов. В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что без официальных обращений и подтвержденных доказательств подобные обвинения остаются субъективными. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Сухопутных войск ВСУ в соцсетях.

Описанная ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, и мы призываем автора сообщения предоставить подробную информацию (дата, место, лица, причастные к инциденту) через официальные каналы обратной связи или горячие линии Сухопутных войск. Это позволит оперативно проверить факты и принять необходимые меры. Без официального обращения и подтвержденных доказательств такие обвинения остаются субъективными и не могут быть основанием для расследования

- говорится в сообщении.

В то же время в ВСУ подчеркнули, что системно борются с проявлениями коррупции в процессе мобилизации. Для этого усиливается контроль и аудит работы ТЦК, внедряются цифровые инструменты вроде "Оберег", проводятся тренинги по этике для персонала и действуют специальные горячие линии для жалоб.

Также Сухопутные войска тесно сотрудничают с Нацполицией, СБУ, ГБР и НАПК. Все сообщения о возможных фактах взяточничества передаются для расследования, а в случае подтверждения виновные привлекаются к ответственности и увольняются с должностей.

Прокуроры разоблачили новые схемы уклонения от мобилизации: миллионы гривен неправомерной выгоды03.09.25, 19:21 • 3529 просмотров

Вероника Марченко

Фейковые новости
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины