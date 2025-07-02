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По обращениям Офиса Омбудсмена более 50 военнослужащих ТЦК и СП привлечены к ответственности - Лубинец

Киев • УНН

 • 107 просмотра

Офис Омбудсмена получил 3,5 тысячи обращений о нарушениях прав во время мобилизации в 2024 году. В 2025 году уже зарегистрировано более 2 тысяч таких жалоб.

По обращениям Офиса Омбудсмена более 50 военнослужащих ТЦК и СП привлечены к ответственности - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в прошлом году его офис получил 3,5 тысячи обращений от граждан о нарушениях их прав во время мобилизации со стороны представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В 2025 году таких обращений уже более двух тысяч, рассказал Лубинец во время брифинга, пишет УНН.

Детали

Мы рассматриваем обращения от граждан Украины относительно нарушения их прав во время мобилизации. За 2024 год я получил более чем примерно 3,5 тысячи обращений от граждан Украины по этому направлению. Мы всегда реагируем, я вижу статистику, что увеличивается количество обращений

- сообщил Лубинец.

Он добавил, что уже в этом году Офис омбудсмена получил более двух тысяч обращений от граждан относительно нарушения их прав сотрудниками ТЦК и СП. Он добавил, что по этому поводу проводятся совещания с представителями Минобороны, Генштаба ВСУ и ТЦК и СП.

В этом году я уже получил более двух тысяч обращений. У нас есть случаи, когда физически мои представители в регионах приезжают в помещения ТЦК и СП и помогают относительно нарушений прав граждан Украины. В 2024 году мы организовали 18 крупных совещаний с участием представителей Министерства обороны, Главного генерального Штаба Вооруженных сил Украины, с представителями ТЦК и СП из всех областей, с участием общественного сектора, адвокатов, и моих сотрудников

- сообщил Лубинец.

Дмитрий Лубинец добавил, что несмотря на необходимость проведения мобилизации из-за войны, необходимо соблюдать законодательство Украины в этом процессе.

В первую очередь мы согласовали, что несмотря на то, что мы четко понимаем, что нам нужно проводить мобилизационные процессы, но моя позиция очень проста – здесь нужно действовать на основании действующего законодательства без нарушений прав граждан Украины

- пояснил правозащитник.

Омбудсмен также добавил, что не во всех обращениях граждан есть признаки нарушения их прав сотрудниками ТЦК и СП, но такие случаи также есть.

Я не скажу, что каждое обращение находит признаки нарушения прав. Большое количество обращений после нашего вмешательства разбираются и мы не находим нарушения прав. Но во многих случаях нарушение прав происходит и мы на это юридически реагируем

- добавил Лубинец.

Он также проинформировал, что на основе обращений представителей Офиса омбудсмена было открыто более 50 производств против военных ТЦК и СП.

По каждому обращению открывается производство. На основе наших обращений были открыты уголовные производства и более чем 50 сотрудников ТЦК и СП были привлечены к дисциплинарной ответственности

- подчеркнул Лубинец.

Дополнение

Украина разрабатывает специализированную коррекционную программу для ветеранов и участников боевых действий, которые являются клиентами пробации или отбывают наказание. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Евгений Пикалов, отметив рост числа таких лиц.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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