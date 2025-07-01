В Україні збільшується кількість українських захисників клієнтів пробації – Мін'юст

В Україні поступово збільшується кількість українських захисників, ветеранів, учасників бойових дій серед спецконтингенту та клієнтів пробації. Тому розробляється спеціалізована, корекційна програма для них та тих, хто відбуває покарання.

Про це заявив заступник міністра юстиції Євген Пікалов під час конференції "Комплексна реформа правоохоронної системи як ключовий елемент євроінтеграції України", передає кореспондент УНН.

На жаль в нас поступово збільшується кількість наших захисників, ветеранів, учасників бойових дій серед спецконтингенту, серед клієнтів пробації. Тому один з наших пріоритетів зараз є розробка спеціалізованої, корекційної програми саме для ветеранів, як для клієнтів пробації, які будуть йти на пробацію, так й для тих хто відбуває покарання в установі виконання покарань - розповів Пікалов.

Він зазначив, що відбувається активне вивчення досвіду Ізраїлю, США, Хорватії та інших країн.

На жаль, поки що, ми доходимо до того, що саме Україна буде однією з перших, хто зможе зробити якісні пробаційні програми для ветеранів війни. Для цього ми створили дорадчий орган при ДКВС (Державної кримінально-виконавчої служби) куди входять військові, представники соціальних служб бойових бригад, Сухопутних військ, Генерального штабу, психологи - сказав Пікалов.

Він зазначив, що найближчим часом планується напрацювання рішень, методології.

Довідка

Пробація — це альтернатива позбавленню волі, що передбачає відбування засудженими покарання в громаді без ізоляції від суспільства. Надання їм соціальної та психологічної підтримки та допомоги. І, звісно, це нагляд і контроль.

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Доповнення

Станом на червень 2025 року в Україні триває понад 900 кримінальних проваджень щодо зловживань, перевищення повноважень, насильства та незаконного утримання, скоєних працівниками ТЦК.

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