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В Украине увеличивается количество украинских защитников клиентов пробации – Минюст

Киев • УНН

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Украина разрабатывает специализированную коррекционную программу для ветеранов и участников боевых действий, являющихся клиентами пробации или отбывающих наказание. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Евгений Пикалов, отметив рост количества таких лиц.

В Украине увеличивается количество украинских защитников клиентов пробации – Минюст

В Украине постепенно увеличивается количество украинских защитников, ветеранов, участников боевых действий среди спецконтингента и клиентов пробации. Поэтому разрабатывается специализированная, коррекционная программа для них и тех, кто отбывает наказание.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Евгений Пикалов во время конференции "Комплексная реформа правоохранительной системы как ключевой элемент евроинтеграции Украины", передает корреспондент УНН.

К сожалению, у нас постепенно увеличивается количество наших защитников, ветеранов, участников боевых действий среди спецконтингента, среди клиентов пробации. Поэтому одним из наших приоритетов сейчас является разработка специализированной, коррекционной программы именно для ветеранов, как для клиентов пробации, которые будут идти на пробацию, так и для тех, кто отбывает наказание в учреждении исполнения наказаний

- рассказал Пикалов.

Он отметил, что идет активное изучение опыта Израиля, США, Хорватии и других стран.

К сожалению, пока, мы приходим к тому, что именно Украина будет одной из первых, кто сможет сделать качественные пробационные программы для ветеранов войны. Для этого мы создали совещательный орган при ГПС (Государственной пенитенциарной службе), куда входят военные, представители социальных служб боевых бригад, Сухопутных войск, Генерального штаба, психологи

- сказал Пикалов. 

Он отметил, что в ближайшее время планируется наработка решений, методологии.

Справка 

Пробация — это альтернатива лишению свободы, предусматривающая отбывание осужденными наказания в общине без изоляции от общества. Оказание им социальной и психологической поддержки и помощи. И, конечно, это надзор и контроль.

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Дополнение

По состоянию на июнь 2025 года в Украине продолжается более 900 уголовных производств относительно злоупотреблений, превышения полномочий, насилия и незаконного содержания, совершенных сотрудниками ТЦК. 

 Министерство юстиции работает над подготовкой законопроекта о пенитенциарной системе. Задача не выполнить решение суда и посадить за решетку человека. А наоборот реабилитировать человека, чтобы все же он больше не совершал преступлений.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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