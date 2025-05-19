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В Сумской области офицера ВСУ приговорили к 10 годам за присвоение оборудования на более 4,5 млн гривен

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Офицер ВСУ получил оборудование для штурмовой роты, но решил его продать. Благодаря оперативным действиям, имущество на 4 млн грн вернули, преступник приговорен к 10 годам.

В Сумской области офицера ВСУ приговорили к 10 годам за присвоение оборудования на более 4,5 млн гривен

Лебединский районный суд Сумской области приговорил военнослужащего к 10 годам лишения свободы за присвоение приборов ночного видения и биноклей, предназначенных для штурмовой роты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР

Детали

По данным ГБР, в конце 2024 года офицер, ответственный за материальное обеспечение, получил на складе военное оборудование, однако вместо передачи его подразделению решил незаконно реализовать имущество.

В результате оперативных действий удалось вернуть оборудование на сумму более 4 млн грн.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 410 УК Украины (присвоение военного имущества в условиях военного положения) и обязал компенсировать нанесенный ущерб.

Напомним

В марте этого года сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего одной из частей, дислоцированной в Сумской области, о присвоении приборов ночного видения и биноклей общей стоимостью более 4,5 млн гривен.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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