На Сумщині офіцера ЗСУ засудили до 10 років за привласнення обладнання на понад 4,5 млн гривень
Київ • УНН
Офіцер ЗСУ отримав обладнання для штурмової роти, але вирішив його продати. Завдяки оперативним діям, майно на 4 млн грн повернули, злочинця засуджено до 10 років.
Лебединський районний суд Сумської області засудив військовослужбовця до 10 років позбавлення волі за привласнення приладів нічного бачення та бінокулярів, призначених для штурмової роти. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДБР.
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За даними ДБР, наприкінці 2024 року офіцер, відповідальний за матеріальне забезпечення, отримав на складі військове обладнання, однак замість передачі його підрозділу вирішив незаконно реалізувати майно.
В результаті оперативних дій вдалося повернути обладнання на суму понад 4 млн грн.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 410 КК України (привласнення військового майна в умовах воєнного стану) та зобов’язав компенсувати завдані збитки.
Нагадаємо
У березні цього року працівники ДБР у співпраці з СБУ завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця однієї з частин, дислокованої в Сумській області щодо привласнення приладів нічного бачення та бінокулярів загальною вартістю понад 4,5 млн гривень.