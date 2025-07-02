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Понад 50 військових з ТЦК притягнули до відповідальності: Лубінець озвучив деталі

Київ • УНН

 • 387 перегляди

Офіс омбудсмана отримав 3,5 тисячі звернень щодо порушень прав під час мобілізації у 2024 році. У 2025 році вже зареєстровано понад 2 тисячі таких скарг.

Понад 50 військових з ТЦК притягнули до відповідальності: Лубінець озвучив деталі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що у минулому році його офіс отримав 3,5 тисячі звернень від громадян щодо порушень їх прав під час мобілізації з боку представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В 2025 році таких звернень вже більше двох тисяч, розповів Лубінець під час брифінгу, пише УНН.

Деталі

Ми розглядаємо звернення від громадян України щодо порушення їхніх прав під час мобілізації. За 2024 рік я отримав більше ніж приблизно 3,5 тисячі звернень від громадян України по цьому напрямку. Ми завжди реагуємо, я бачу статистику, що збільшується кількість звернень

- повідомив Лубінець.

Він додав, що вже в цьому році Офіс омбудсмана отримав більше двох тисяч звернень від громадян щодо порушення їхніх прав співробітниками ТЦК та СП. Він додав, що з цього приводу відбуваються наради з представниками Міноборони, Генштабу ЗСУ і ТЦК та СП.

В цьому році я вже отримав більш ніж дві тисячі звернень. У нас є випадки, коли фізично мої представники в регіонах приїздять до приміщень ТЦК та СП і допомагають щодо порушень прав громадян України. В 2024 році ми організували 18 великих нарад за участі представників Міністерства оборони, Головного генерального Штабу Збройних сил України, з представниками ТЦК та СП з усіх областей, за участі громадського сектору, адвокатів, та моїх співробітників

- повідомив Лубінець.

Дмитро Лубінець додав, що попри необхідність проведення мобілізації через війну, необхідно дотримуватися законодавства України в цьому процесі.

В перчу чергу ми погодили, що не зважаючи на те, що ми чітко розуміємо, що нам потрібно проводити мобілізаційні процеси, але моя позиція дуже проста – тут треба діяти на підставі діючого законодавства без порушень прав громадян України

- пояснив правозахисник.

Омбудсман також додав, що не в усіх зверненнях громадян є ознаки порушення їх ніх прав співробітниками ТЦК та СП, але такі випадки також є.

Я не скажу, що кожне звернення знаходить ознаки порушення прав. Велика кількість звернень після нашого втручання розбираються і ми не знаходимо порушення прав. Але в багатьох випадках порушення прав відбувається і ми на це юридично реагуємо

- додав Лубінець.

Він також проінформував, що на основі звернень представників Офісу омбудсмана було відкрито більше 50 проваджень проти військових ТЦК та СП.

По кожному зверненню відкривається провадження. На основі наших звернень було відкрито кримінальні провадження і більше ніж 50 співробітників ТЦК та СП були притягнені до дисциплінарної відповідальності

- підкреслив Лубінець.

Доповнення

Україна розробляє спеціалізовану корекційну програму для ветеранів та учасників бойових дій, які є клієнтами пробації або відбувають покарання. Про це повідомив заступник міністра юстиції Євген Пікалов, відзначивши зростання кількості таких осіб.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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