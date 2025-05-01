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В 2024 году количество обращений в Офис Омбудсмена выросло почти на 30% - Лубинец

Киев • УНН

 • 3198 просмотра

В 2024 году Офис Омбудсмена получил 123 тыс. обращений, что на 30% больше, чем в 2023. Обращаются семьи военнопленных, военные и ветераны.

В 2024 году количество обращений в Офис Омбудсмена выросло почти на 30% - Лубинец

Офис Омбудсмена Украины за прошлый год получил 123 тыс. обращений от граждан, что почти на 30% больше, чем в 2023 году. Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Как отметил Лубинец, обращения поступают от семей военнопленных, действующих военных, ветеранов, а также военнопленных и семей пропавших без вести. Если сравнивать с 2023 годом, то количество обращений увеличилось более чем на 28%.

Основная категория, которая обращается за защитой своих прав, это граждане Украины, семьи военнопленных, действующие военные, ветераны, а также военнопленные и семьи пропавших без вести. От действующих военных я получил письменных обращений 3,5 тыс. Еще более 10,5 тыс. позвонили с обращениями ко мне через телефон горячей линии

- сказал Лубинец.

Он отметил, что система правозащиты Украины сталкивается со все большим и большим количеством вызовов.

В первую очередь нарушитель прав и свобод гражданина Украины - это рф

- добавил Лубинец.

Напомним

Офис Омбудсмена Украины в 2024 году получил 1560 обращений от граждан, которые считали, что их права нарушаются территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Павел Башинский

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