В 2024 году количество обращений в Офис Омбудсмена выросло почти на 30% - Лубинец
Киев • УНН
В 2024 году Офис Омбудсмена получил 123 тыс. обращений, что на 30% больше, чем в 2023. Обращаются семьи военнопленных, военные и ветераны.
Офис Омбудсмена Украины за прошлый год получил 123 тыс. обращений от граждан, что почти на 30% больше, чем в 2023 году. Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Как отметил Лубинец, обращения поступают от семей военнопленных, действующих военных, ветеранов, а также военнопленных и семей пропавших без вести. Если сравнивать с 2023 годом, то количество обращений увеличилось более чем на 28%.
Основная категория, которая обращается за защитой своих прав, это граждане Украины, семьи военнопленных, действующие военные, ветераны, а также военнопленные и семьи пропавших без вести. От действующих военных я получил письменных обращений 3,5 тыс. Еще более 10,5 тыс. позвонили с обращениями ко мне через телефон горячей линии
Он отметил, что система правозащиты Украины сталкивается со все большим и большим количеством вызовов.
В первую очередь нарушитель прав и свобод гражданина Украины - это рф
Напомним
Офис Омбудсмена Украины в 2024 году получил 1560 обращений от граждан, которые считали, что их права нарушаются территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.