В 2024 году количество обращений в Офис Омбудсмена выросло почти на 30% - Лубинец

Офис Омбудсмена Украины за прошлый год получил 123 тыс. обращений от граждан, что почти на 30% больше, чем в 2023 году. Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Как отметил Лубинец, обращения поступают от семей военнопленных, действующих военных, ветеранов, а также военнопленных и семей пропавших без вести. Если сравнивать с 2023 годом, то количество обращений увеличилось более чем на 28%.

Основная категория, которая обращается за защитой своих прав, это граждане Украины, семьи военнопленных, действующие военные, ветераны, а также военнопленные и семьи пропавших без вести. От действующих военных я получил письменных обращений 3,5 тыс. Еще более 10,5 тыс. позвонили с обращениями ко мне через телефон горячей линии