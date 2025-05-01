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В 2024 році кількість звернень до Офісу Омбудсмена зросла майже на 30% - Лубінець

Київ • УНН

 • 4690 перегляди

У 2024 році Офіс Омбудсмена отримав 123 тис. звернень, що на 30% більше, ніж у 2023. Звертаються родини військовополонених, військові та ветерани.

В 2024 році кількість звернень до Офісу Омбудсмена зросла майже на 30% - Лубінець

Офіс Омбудсмена України за минулий рік отримав 123 тис. звернень від громадян, що на майже 30% більше, ніж у 2023 році. Про це Дмитро Лубінець розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Лубінець, звернення надходять від родин військовополонених, діючих військових, ветеранів, а також військовополонених та родин зниклих безвісти. Якщо порівнювати з 2023 роком, то кількість звернень збільшилася на понад 28%.

Основна категорія, яка звертається за захистом своїх прав, це громадяни України, родини військовополонених, діючі військові, ветерани, а також військовополонені і родини зниклих безвісти. Від діючих військових я отримав письмових звернень 3,5 тис. Ще понад 10,5 тис. зателефонували із зверненнями до мене через телефон гарячої лінії

- сказав Лубінець.

Він зазначив, що система правозахисту України стикається з все більше, і більше викликами.

В першу чергу порушник прав і свобод громадянина України - це рф

- додав Лубінець.

Нагадаємо

Офіс Омбудсмена України в 2024 році отримав 1560 звернень від громадян, які вважали, що їх права порушуються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Павло Башинський

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