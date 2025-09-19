Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Офиса Военного омбудсмена и принял решение назначить первым военным омбудсменом Ольгу Решетилову (Кобылинскую), которая до этого была уполномоченной Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Благодарю парламентариев за принятие моего законопроекта о военном омбудсмене. Это о реальной защите прав наших воинов. Закон уже подписан и опубликован. Сегодня я подписал указ, чтобы закон заработал, – указ о создании Офиса военного омбудсмена

Также Глава государства утвердил положение об Офисе военного омбудсмена. Он будет постоянным вспомогательным органом при Президенте Украины, который будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны – действующих военных, бойцов добровольческих формирований территориальных громад, резервистов на учениях, участников движения сопротивления в оккупации и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.

Военный омбудсмен будет решать проблемные вопросы, касающиеся прохождения военной службы, и рассматривать жалобы, может назначать проверки и разрабатывать решения. Он ежегодно будет отчитываться Президенту и Верховной Раде.

Впереди – запуск институции, системной работы. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины это было ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем то, что усиливает воинов в нашей армии