Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о военном омбудсмене, пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте Верховной Рады.

Детали

"Возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Дополнение

17 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №13266 о военном омбудсмене.

В Офисе Президента сообщали, что как только Глава государства подпишет документ и он вступит в силу, военный омбудсмен будет иметь полномочия защищать права военнослужащих. В частности, сможет принимать и обрабатывать жалобы, проводить проверки в воинских частях и органах военного управления, взаимодействовать с другими органами сектора безопасности и обороны.

Военный омбудсмен также будет анализировать причины нарушения прав воинов, готовить предложения для устранения нарушений и их недопущения в будущем, давать рекомендации военному руководству относительно того, как следует изменить ситуацию с правами военнослужащих.

Уполномоченная Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова заявляла, что у высшего военного командования будет 10 дней на то, чтобы отреагировать на действия Офиса военного омбудсмена в случае жалобы со стороны военнослужащих, иначе оно будет привлечено к административной ответственности.