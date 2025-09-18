Зеленский подписал закон о военном омбудсмене

$41.180.06
48.660.16
ukenru
06:08 • 2540 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 26498 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 35168 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 28784 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 28674 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 32843 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 39372 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41560 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 40609 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 115475 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
84%
751мм
Популярные новости
Пьяное ДТП в Тернополе с участием сотрудника ТЦК: руководство "осуждает любые противоправные действия"17 сентября, 23:12 • 10919 просмотра
Фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин раскрыл правду об отношениях с Яниной СоколовойPhoto18 сентября, 00:07 • 12747 просмотра
Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД18 сентября, 01:05 • 12210 просмотра
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ02:08 • 13691 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения02:24 • 6448 просмотра
публикации
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 26498 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 33306 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 64217 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 115475 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 131511 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Карл III
Владимир Зеленский
Королева Камилла
Марк Цукерберг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 2810 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 16478 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 17269 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 16213 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 45688 просмотра
Актуальное
WhatsApp
Шахед-136
YouTube
Facebook
E-6 Mercury

Зеленский подписал закон о военном омбудсмене

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о военном омбудсмене. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Зеленский подписал закон о военном омбудсмене

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о военном омбудсмене, пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте Верховной Рады.

Детали

"Возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Разорвем этот замкнутый круг: военный омбудсмен об отсутствии желания людей идти в армию из-за неопределенности22.02.25, 13:39 • 48268 просмотров

Дополнение

17 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №13266 о военном омбудсмене.

В Офисе Президента сообщали, что как только Глава государства подпишет документ и он вступит в силу, военный омбудсмен будет иметь полномочия защищать права военнослужащих. В частности, сможет принимать и обрабатывать жалобы, проводить проверки в воинских частях и органах военного управления, взаимодействовать с другими органами сектора безопасности и обороны.

Военный омбудсмен также будет анализировать причины нарушения прав воинов, готовить предложения для устранения нарушений и их недопущения в будущем, давать рекомендации военному руководству относительно того, как следует изменить ситуацию с правами военнослужащих.

Уполномоченная Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова заявляла, что у высшего военного командования будет 10 дней на то, чтобы отреагировать на действия Офиса военного омбудсмена в случае жалобы со стороны военнослужащих, иначе оно будет привлечено к административной ответственности.

Анна Мурашко

ОбществоПолитика
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина