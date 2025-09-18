$41.180.06
Ексклюзив
07:58 • 822 перегляди
Зеленський підписав закон про військового омбудсмана

Київ • УНН

 • 1046 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про військового омбудсмана. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про військового омбудсмана, пише УНН з посиланням на повідомлення на сайті Верховної Ради.

Деталі

"Повернуто з підписом від Президента України", - йдеться у повідомленні про стан проходження документа.

Розірвемо це замкнуте коло: військовий омбудсман про відсутність бажання людей йти в армію через невизначеність 22.02.25, 13:39 • 48268 переглядiв

Доповнення

17 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13266 про військового омбудсмана.

В Офісі Президента повідомляли, що щойно Глава держави підпише документ і він набуде чинності, військовий омбудсман матиме повноваження захищати права військовослужбовців. Зокрема, зможе приймати та опрацьовувати скарги, проводити перевірки у військових частинах та органах військового управління, взаємодіяти з іншими органами сектору безпеки й оборони.

Військовий омбудсман також аналізуватиме причини порушення прав воїнів, готуватиме пропозиції для усунення порушень та їх недопущення в майбутньому, надаватиме рекомендації військовому керівництву щодо того, як варто змінити ситуацію з правами військовослужбовців.

Уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова заявляла, що у вищого військового командування буде 10 днів на те, щоб відреагувати на дії Офісу військового омбудсмана у разі скарги з боку військовослужбовців, інакше воно буде притягнуте до адміністративної відповідальності.

Анна Мурашко

