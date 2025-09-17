$41.180.06
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
У вищого командування буде 10 днів, щоб відреагувати на дії військового омбудсмана - Решетилова

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Вище військове командування матиме 10 днів для реагування на скарги військовослужбовців, інакше буде притягнуте до адміністративної відповідальності. Це стосується і випадків ігнорування дій Офісу військового омбудсмана, який ще має пройти тривалий процес запуску після ухвалення закону.

У вищого командування буде 10 днів, щоб відреагувати на дії військового омбудсмана - Решетилова

У вищого військового командування буде 10 днів на те, щоб відреагувати на дії Офісу військового омбудсмана у разі скарги з боку військовослужбовців, інакше воно буде притягнуте до адміністративної відповідальності. Про це в ефірі телемарафону повідомила Уповноважена президента з прав військовослужбовців Ольга Решетилова, передає УНН.

Деталі

Перевірки закінчуються висновками, які військовий омбудсман надсилає вищому командуванню, і у вищого командування буде 10 днів на реагування і вживання заходів, щоб усунути це порушення і притягнути винних до відповідальності, швидше за все, дисциплінарної

 - заявила Решетилова.

Також до адміністративної відповідальності буде притягнуто командування, якщо воно не буде належним чином реагувати на дій військового омбудсмана.

Якщо так станеться, що командування не буде реагувати на дії військового омбудсмана, то в нього буде можливість притягнути до адміністративної відповідальності

- зазначила вона.

Решетилова також висловила сподівання, що до таких заходів Офіс військового омбудсмана вдаватиметься рідко.

Вона додала, що після ухвалення відповідного закону розпочнеться процес запуску інституції.

Нас чекає важкий і тривалий процес запуску інституції (військового омбудсмана - Ред.), тому що якщо закон проголосований, то це не означає, що завтра інституція почне роботу. Спочатку його має підписати Голова Верховної Ради та направити його президенту, потім підпис президента, потім президент підписує указ про створення Офісу військового омбудсмана, затверджує положення зі штатним розписом, потім призначає військового омбудсмана і його заступників, потім реєструється юридична особа - і лише тоді можна буде говорити про запуск інституції. Але в законі передбачено, що ми на це маємо 30 днів

- розповіла Решетилова.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13266 про військового омбудсмана, повідомили у депутатському корпусі у середу.

Парламент схвалив у другому читанні закон (№13266) про військового омбудсмана. "За" в цілому - 283

- написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Павло Зінченко

СуспільствоПолітика
Верховна Рада України
Ярослав Железняк