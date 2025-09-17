У вищого командування буде 10 днів, щоб відреагувати на дії військового омбудсмана - Решетилова

У вищого військового командування буде 10 днів на те, щоб відреагувати на дії Офісу військового омбудсмана у разі скарги з боку військовослужбовців, інакше воно буде притягнуте до адміністративної відповідальності. Про це в ефірі телемарафону повідомила Уповноважена президента з прав військовослужбовців Ольга Решетилова, передає УНН.

Перевірки закінчуються висновками, які військовий омбудсман надсилає вищому командуванню, і у вищого командування буде 10 днів на реагування і вживання заходів, щоб усунути це порушення і притягнути винних до відповідальності, швидше за все, дисциплінарної

Також до адміністративної відповідальності буде притягнуто командування, якщо воно не буде належним чином реагувати на дій військового омбудсмана.

Якщо так станеться, що командування не буде реагувати на дії військового омбудсмана, то в нього буде можливість притягнути до адміністративної відповідальності

Решетилова також висловила сподівання, що до таких заходів Офіс військового омбудсмана вдаватиметься рідко.

Вона додала, що після ухвалення відповідного закону розпочнеться процес запуску інституції.

Нас чекає важкий і тривалий процес запуску інституції (військового омбудсмана - Ред.), тому що якщо закон проголосований, то це не означає, що завтра інституція почне роботу. Спочатку його має підписати Голова Верховної Ради та направити його президенту, потім підпис президента, потім президент підписує указ про створення Офісу військового омбудсмана, затверджує положення зі штатним розписом, потім призначає військового омбудсмана і його заступників, потім реєструється юридична особа - і лише тоді можна буде говорити про запуск інституції. Але в законі передбачено, що ми на це маємо 30 днів