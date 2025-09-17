У высшего командования будет 10 дней, чтобы отреагировать на действия военного омбудсмена - Решетилова

$41.180.06
48.660.16
ukenru
09:20 • 13752 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 20707 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 23371 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 76159 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 98221 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 49488 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 60320 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 94299 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 31061 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 62773 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.4м/с
87%
749мм
Популярные новости
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto17 сентября, 03:14 • 23439 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции17 сентября, 03:37 • 41181 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп17 сентября, 04:55 • 29625 просмотра
Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБОPhoto06:46 • 8612 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 23381 просмотра
публикации
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 23513 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 76159 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 98221 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 51086 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 94299 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Роберта Метсола
Кир Стармер
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 29377 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 35400 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 65291 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 63142 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 67509 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
ЗРК Бук
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II

У высшего командования будет 10 дней, чтобы отреагировать на действия военного омбудсмена - Решетилова

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Высшее военное командование будет иметь 10 дней для реагирования на жалобы военнослужащих, иначе будет привлечено к административной ответственности. Это касается и случаев игнорирования действий Офиса военного омбудсмена, который еще должен пройти длительный процесс запуска после принятия закона.

У высшего командования будет 10 дней, чтобы отреагировать на действия военного омбудсмена - Решетилова

У высшего военного командования будет 10 дней на то, чтобы отреагировать на действия Офиса военного омбудсмена в случае жалобы со стороны военнослужащих, иначе оно будет привлечено к административной ответственности. Об этом в эфире телемарафона сообщила Уполномоченная президента по правам военнослужащих Ольга Решетилова, передает УНН.

Детали

Проверки заканчиваются выводами, которые военный омбудсмен направляет высшему командованию, и у высшего командования будет 10 дней на реагирование и принятие мер, чтобы устранить это нарушение и привлечь виновных к ответственности, скорее всего, дисциплинарной

 - заявила Решетилова.

Также к административной ответственности будет привлечено командование, если оно не будет должным образом реагировать на действия военного омбудсмена.

Если так случится, что командование не будет реагировать на действия военного омбудсмена, то у него будет возможность привлечь к административной ответственности

- отметила она.

Решетилова также выразила надежду, что к таким мерам Офис военного омбудсмена будет прибегать редко.

Она добавила, что после принятия соответствующего закона начнется процесс запуска института.

Нас ждет тяжелый и длительный процесс запуска института (военного омбудсмена - Ред.), потому что если закон проголосован, то это не означает, что завтра институт начнет работу. Сначала его должен подписать Председатель Верховной Рады и направить его президенту, затем подпись президента, затем президент подписывает указ о создании Офиса военного омбудсмена, утверждает положение со штатным расписанием, затем назначает военного омбудсмена и его заместителей, затем регистрируется юридическое лицо - и только тогда можно будет говорить о запуске института. Но в законе предусмотрено, что у нас на это есть 30 дней

- рассказала Решетилова.

Дополнение

Верховная Рада приняла в целом законопроект №13266 о военном омбудсмене, сообщили в депутатском корпусе в среду.

Парламент одобрил во втором чтении закон (№13266) о военном омбудсмене. "За" в целом - 283

- написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Павел Зинченко

ОбществоПолитика
Верховная Рада
Ярослав Железняк