У высшего командования будет 10 дней, чтобы отреагировать на действия военного омбудсмена - Решетилова
Киев • УНН
Высшее военное командование будет иметь 10 дней для реагирования на жалобы военнослужащих, иначе будет привлечено к административной ответственности. Это касается и случаев игнорирования действий Офиса военного омбудсмена, который еще должен пройти длительный процесс запуска после принятия закона.
У высшего военного командования будет 10 дней на то, чтобы отреагировать на действия Офиса военного омбудсмена в случае жалобы со стороны военнослужащих, иначе оно будет привлечено к административной ответственности. Об этом в эфире телемарафона сообщила Уполномоченная президента по правам военнослужащих Ольга Решетилова, передает УНН.
Детали
Проверки заканчиваются выводами, которые военный омбудсмен направляет высшему командованию, и у высшего командования будет 10 дней на реагирование и принятие мер, чтобы устранить это нарушение и привлечь виновных к ответственности, скорее всего, дисциплинарной
Также к административной ответственности будет привлечено командование, если оно не будет должным образом реагировать на действия военного омбудсмена.
Если так случится, что командование не будет реагировать на действия военного омбудсмена, то у него будет возможность привлечь к административной ответственности
Решетилова также выразила надежду, что к таким мерам Офис военного омбудсмена будет прибегать редко.
Она добавила, что после принятия соответствующего закона начнется процесс запуска института.
Нас ждет тяжелый и длительный процесс запуска института (военного омбудсмена - Ред.), потому что если закон проголосован, то это не означает, что завтра институт начнет работу. Сначала его должен подписать Председатель Верховной Рады и направить его президенту, затем подпись президента, затем президент подписывает указ о создании Офиса военного омбудсмена, утверждает положение со штатным расписанием, затем назначает военного омбудсмена и его заместителей, затем регистрируется юридическое лицо - и только тогда можно будет говорить о запуске института. Но в законе предусмотрено, что у нас на это есть 30 дней
Дополнение
Верховная Рада приняла в целом законопроект №13266 о военном омбудсмене, сообщили в депутатском корпусе в среду.
Парламент одобрил во втором чтении закон (№13266) о военном омбудсмене. "За" в целом - 283