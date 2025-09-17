У высшего командования будет 10 дней, чтобы отреагировать на действия военного омбудсмена - Решетилова

У высшего военного командования будет 10 дней на то, чтобы отреагировать на действия Офиса военного омбудсмена в случае жалобы со стороны военнослужащих, иначе оно будет привлечено к административной ответственности. Об этом в эфире телемарафона сообщила Уполномоченная президента по правам военнослужащих Ольга Решетилова, передает УНН.

Проверки заканчиваются выводами, которые военный омбудсмен направляет высшему командованию, и у высшего командования будет 10 дней на реагирование и принятие мер, чтобы устранить это нарушение и привлечь виновных к ответственности, скорее всего, дисциплинарной

Также к административной ответственности будет привлечено командование, если оно не будет должным образом реагировать на действия военного омбудсмена.

Если так случится, что командование не будет реагировать на действия военного омбудсмена, то у него будет возможность привлечь к административной ответственности

Решетилова также выразила надежду, что к таким мерам Офис военного омбудсмена будет прибегать редко.

Она добавила, что после принятия соответствующего закона начнется процесс запуска института.

Нас ждет тяжелый и длительный процесс запуска института (военного омбудсмена - Ред.), потому что если закон проголосован, то это не означает, что завтра институт начнет работу. Сначала его должен подписать Председатель Верховной Рады и направить его президенту, затем подпись президента, затем президент подписывает указ о создании Офиса военного омбудсмена, утверждает положение со штатным расписанием, затем назначает военного омбудсмена и его заместителей, затем регистрируется юридическое лицо - и только тогда можно будет говорить о запуске института. Но в законе предусмотрено, что у нас на это есть 30 дней