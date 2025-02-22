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Розірвемо це замкнуте коло: військовий омбудсман про відсутність бажання людей йти в армію через невизначеність

Київ • УНН

 • 48207 перегляди

Ольга Решетилова пояснила, чому люди не хочуть йти до армії та як планують вирішити цю проблему. За її словами, головна причина - неправильна організація мобілізаційних процесів та відсутність чітких термінів служби.

Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів Ольга Решетилова пообіцяла розірвати замкнуте коло, коли люди не хочуть йти до війська через невизначеність і як наслідок немає кому замінювати військових, які воюють від початку вторгнення рф. Також вона пояснила в чому корінь проблеми. Про це вона сказала в інтерв'ю в ефірі телемарафону, передає УНН.

(Все - ред.) впирається в брак особового складу. Я думаю, що більшість командармів загалі не проти, щоб їх військовослужбовці переводилися в інші військові частини, але вони не можуть цього дозволити, так само як не можуть багатьох направити на ВЛК, відправити у відпустку, тому що в них залишається оголена ділянка фронту, або не буде кому виконувати задачі,

- сказала Решетилова.

Вона наголосила, що це комплексна проблема.

Спочатку потрібно налагодити мобілізаційні процеси, наситити війська людьми, свіжою силою, а потім по трохи дозволяти людям переводитися, можливо комусь звільнятися, хто має на це законні підстави й потім говорити про чіткі терміни служби,

- зазначила Решетилова.

Інтерв'юер підкреслила, що виходить замкнуте коло, коли люди не хочуть йти в армію через те, що немає визначеності й таким чином немає змоги поповнювати війська, на що Решетилова заявила, що це коло буде розірване.

Ми розірвемо це замкнуте коло. Зараз є низка призначень людей, які розуміють, де корінь проблеми, і які над цим працюють, зокрема, Мойсюк (заступник міністра оборони - ред.),

- сказала Решетилова.

Окрім того, вона пояснила в чому корінь проблеми.

Корінь проблеми в тому, що ми не змогли організувати мобілізаційні процеси так, як потрібно. Ми не на тих поклали відповідальність. Відсутність цінності життя, оце шикування перших років великої війни серед командувачів, які мали безмежний людський ресурс і яким вони розпоряджалися не зовсім економно, вибачте за такі категорії, він теж призвів до негативного ставлення. Ніхто не хоче бути просто статистичною одиницею яку кинули та забули про неї,

- заявила Решетилова.

Військовий омбудсмен розповіла, що саме входитиме в її обов’язки01.01.25, 18:10 • 53841 перегляд

Доповнення

До уповноваженої Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів надійшло вже понад 5 тис. скарг. Більшість щодо не переведення з підрозділу в підрозділ та не направлення на ВЛК.

Решетилова повідомляла, що наразі завданням №1 - це є прийняття законопроєкту про військового омбудсмена.

30 грудня 2024 року Президент України Володимир Зеленський призначив першого військового омбудсмена Ольгу Решетилову. Наразі її офіційна посада називається - уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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