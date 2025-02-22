Розірвемо це замкнуте коло: військовий омбудсман про відсутність бажання людей йти в армію через невизначеність
Київ • УНН
Ольга Решетилова пояснила, чому люди не хочуть йти до армії та як планують вирішити цю проблему. За її словами, головна причина - неправильна організація мобілізаційних процесів та відсутність чітких термінів служби.
Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів Ольга Решетилова пообіцяла розірвати замкнуте коло, коли люди не хочуть йти до війська через невизначеність і як наслідок немає кому замінювати військових, які воюють від початку вторгнення рф. Також вона пояснила в чому корінь проблеми. Про це вона сказала в інтерв'ю в ефірі телемарафону, передає УНН.
(Все - ред.) впирається в брак особового складу. Я думаю, що більшість командармів загалі не проти, щоб їх військовослужбовці переводилися в інші військові частини, але вони не можуть цього дозволити, так само як не можуть багатьох направити на ВЛК, відправити у відпустку, тому що в них залишається оголена ділянка фронту, або не буде кому виконувати задачі,
Вона наголосила, що це комплексна проблема.
Спочатку потрібно налагодити мобілізаційні процеси, наситити війська людьми, свіжою силою, а потім по трохи дозволяти людям переводитися, можливо комусь звільнятися, хто має на це законні підстави й потім говорити про чіткі терміни служби,
Інтерв'юер підкреслила, що виходить замкнуте коло, коли люди не хочуть йти в армію через те, що немає визначеності й таким чином немає змоги поповнювати війська, на що Решетилова заявила, що це коло буде розірване.
Ми розірвемо це замкнуте коло. Зараз є низка призначень людей, які розуміють, де корінь проблеми, і які над цим працюють, зокрема, Мойсюк (заступник міністра оборони - ред.),
Окрім того, вона пояснила в чому корінь проблеми.
Корінь проблеми в тому, що ми не змогли організувати мобілізаційні процеси так, як потрібно. Ми не на тих поклали відповідальність. Відсутність цінності життя, оце шикування перших років великої війни серед командувачів, які мали безмежний людський ресурс і яким вони розпоряджалися не зовсім економно, вибачте за такі категорії, він теж призвів до негативного ставлення. Ніхто не хоче бути просто статистичною одиницею яку кинули та забули про неї,
Військовий омбудсмен розповіла, що саме входитиме в її обов’язки01.01.25, 18:10 • 53841 перегляд
Доповнення
До уповноваженої Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів надійшло вже понад 5 тис. скарг. Більшість щодо не переведення з підрозділу в підрозділ та не направлення на ВЛК.
Решетилова повідомляла, що наразі завданням №1 - це є прийняття законопроєкту про військового омбудсмена.
30 грудня 2024 року Президент України Володимир Зеленський призначив першого військового омбудсмена Ольгу Решетилову. Наразі її офіційна посада називається - уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів.