Разорвем этот замкнутый круг: военный омбудсмен об отсутствии желания людей идти в армию из-за неопределенности

Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов Ольга Решетилова пообещала разорвать замкнутый круг, когда люди не хотят идти в армию из-за неопределенности и как следствие некому заменять военных, которые воюют с начала вторжения рф. Также она объяснила в чем корень проблемы. Об этом она сказала в интервью в эфире телемарафона, передает УНН.

(Все - ред.) упирается в нехватку личного состава. Я думаю, что большинство командармов в целом не против, чтобы их военнослужащие переводились в другие воинские части, но они не могут этого позволить, так же как не могут многих направить на ВВК, отправить в отпуск, потому что у них остается оголенный участок фронта, или некому будет выполнять задачи, - сказала Решетилова.

Она подчеркнула, что это комплексная проблема.

Сначала нужно наладить мобилизационные процессы, насытить войска людьми, свежей силой, а потом по чуть-чуть позволять людям переводиться, возможно кому-то увольняться, кто имеет на это законные основания и потом говорить о четких сроках службы, - отметила Решетилова.

Интервьюер подчеркнула, что получается замкнутый круг, когда люди не хотят идти в армию из-за того, что нет определенности и таким образом нет возможности пополнять войска, на что Решетилова заявила, что этот круг будет разорван.

Мы разорвем этот замкнутый круг. Сейчас есть ряд назначений людей, которые понимают, где корень проблемы, и которые над этим работают, в частности, Мойсюк (заместитель министра обороны - ред.), - сказала Решетилова.

Кроме того, она объяснила в чем корень проблемы.

Корень проблемы в том, что мы не смогли организовать мобилизационные процессы так, как нужно. Мы не на тех возложили ответственность. Отсутствие ценности жизни, это построение первых лет большой войны среди командующих, которые имели безграничный человеческий ресурс и которым они распоряжались не совсем экономно, извините за такие категории, он тоже привел к негативному отношению. Никто не хочет быть просто статистической единицей которую бросили и забыли о ней, - заявила Решетилова.

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Дополнение

К уполномоченному Президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов поступило уже более 5 тыс. жалоб. Большинство относительно не перевода из подразделения в подразделение и не направления на ВВК.

Решетилова сообщала, что сейчас задачей №1 - это принятие законопроекта о военном омбудсмене.

30 декабря 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого военного омбудсмена Ольгу Решетилову. Сейчас ее официальная должность называется - уполномоченная Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов.