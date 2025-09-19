Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу Військового омбудсмана та ухвалив рішення призначити першим військовим омбудсманом Ольгу Решетилову (Кобилинську), яка до цього була уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Дякую парламентарям за ухвалення мого законопроєкту про військового омбудсмана. Це про реальний захист прав наших воїнів. Закон уже підписано й опубліковано. Сьогодні я підписав указ, щоб закон запрацював, – указ про створення Офісу військового омбудсмана

Також Глава держави затвердив положення про Офіс військового омбудсмана. Він буде постійним допоміжним органом при Президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони – чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Військовий омбудсман розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження військової служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки та напрацьовувати рішення. Він щороку звітуватиме Президенту й Верховній Раді.

Попереду – запуск інституції, системної роботи. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо те, що посилює воїнів у нашій армії