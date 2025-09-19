$41.250.05
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
16:30 • 2748 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 7578 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
12:05 • 19042 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
12:00 • 16768 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
19 вересня, 11:23 • 23635 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43 • 35135 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
19 вересня, 07:43 • 36088 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
19 вересня, 06:26 • 53993 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 45683 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу Військового омбудсмана та призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) першим військовим омбудсманом. Цей орган забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони.

Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу Військового омбудсмана та ухвалив рішення призначити першим військовим омбудсманом Ольгу Решетилову (Кобилинську), яка до цього була уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Дякую парламентарям за ухвалення мого законопроєкту про військового омбудсмана. Це про реальний захист прав наших воїнів. Закон уже підписано й опубліковано. Сьогодні я підписав указ, щоб закон запрацював, – указ про створення Офісу військового омбудсмана 

– зазначив Президент.

Також Глава держави затвердив положення про Офіс військового омбудсмана. Він буде постійним допоміжним органом при Президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони – чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Зеленський підписав закон про військового омбудсмана18.09.25, 10:23 • 3200 переглядiв

Військовий омбудсман розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження військової служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки та напрацьовувати рішення. Він щороку звітуватиме Президенту й Верховній Раді.

Попереду – запуск інституції, системної роботи. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо те, що посилює воїнів у нашій армії 

– підсумував Зеленський.

Антоніна Туманова

