Украину защищают около 16 тысяч иностранных добровольцев из 72 стран — военный омбудсмен

Около 16 тысяч иностранных добровольцев как минимум из 72 стран мира в настоящее время проходят службу в Силах обороны Украины, а почти 40% из них являются гражданами стран Латинской Америки. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова, пишет УНН.

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По словам Решетиловой, с начала работы Офиса военного омбудсмена, с 27 января, поступило более 300 обращений от иностранных добровольцев, членов их семей и уполномоченных лиц.

Около 16 тысяч иностранных добровольцев как минимум из 72 стран мира сегодня защищают Украину. Почти 40% из них — это граждане стран Латинской Америки. Наше государство чтит вклад военнослужащих-иностранцев и осознаёт свою ответственность за соблюдение их прав — отметила Ольга Решетилова.

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В Офисе военного омбудсмена сообщили, что обращения чаще всего касаются выплаты денежного довольствия и помощи, предоставления статуса участника боевых действий, досрочного расторжения контрактов, а также медицинского обеспечения.

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Для защиты прав иностранных добровольцев создана специальная рабочая группа, которая сопровождает их на всех этапах службы — от её начала до увольнения или возвращения на родину. В Офисе подчеркнули, что реагируют на каждый сигнал о возможных нарушениях прав военнослужащих, независимо от того, поступил ли он через официальное обращение, СМИ или иностранные общественные организации.

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