Платеж в 5 млн гривен гарантийного взноса и 300 тыс. на кандидата - в Украине утвердили новые правила рекрутинга иностранцев

Кабинет министров утвердил порядок логистики иностранных добровольцев для присоединения их к рядам Сил обороны в Украине, который определяет механизм их перевозки, проживания и сопровождения, а также устанавливает требования к компаниям, которые будут предоставлять такие услуги, в частности обязательный обеспечительный платеж в размере 5 млн гривен. Об этом передает УНН со ссылкой на правительственное постановление №872 от 1 июля "Некоторые вопросы предоставления услуг для нужд обороны на период действия правового режима военного положения".

Детали

Согласно постановлению, правительство утвердило Порядок предоставления услуг, связанных с перевозкой кандидатов (оформление документов, удостоверяющих личность, виз, проездных документов, страхование, транспортировка и т.д.) для прохождения военной службы из числа иностранцев или лиц без гражданства с территории иностранных государств, их питанием и проживанием, на период действия правового режима военного положения.

Порядок определяет механизм предоставления услуг для нужд Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства, связанных с перевозкой кандидатов (оформление документов, удостоверяющих личность, виз, проездных документов, страхование, транспортировка и т.д.) для прохождения военной службы из числа иностранцев или лиц без гражданства с территории иностранных государств, их питанием и проживанием, на период действия правового режима военного положения - указывается в постановлении.

Согласно порядку, закупка услуг, связанных с перевозкой кандидатов, их питанием и проживанием осуществляется Центром рекрутинга.

Отмечается, что закупка таких услуг составляет 300 тыс. гривен на одного кандидата.

В документе указывается, что сопровождать кандидатов в этом процессе будут компании, включенные в перечень Центром рекрутинга, который будет вестись в электронной форме.

К участию могут привлекаться компании:

которые отсутствуют в Государственном реестре санкций;

против владельцев не применены персональные санкции;

не имеют отношения к компаниям, которые имеют корпоративные права на территории государства-агрессора;

компании, которые не имеют задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей перед бюджетом, задолженности по выплате заработной платы;

не имеют открытых производств по делу о банкротстве и/или не находятся на стадии ликвидации;

которые внесли на открытый Центром рекрутинга в органе Казначейства внебюджетный счет платеж в размере не менее 5 млн гривен.

Для участия в предоставлении услуг компании должны подать в Центр рекрутинга заявление, которое должно содержать:

полное наименование, местонахождение, идентификационный код согласно ЕГРПОУ;

номер телефона, адрес электронной почты;

информацию о руководителе субъекта хозяйствования - фамилию, собственное имя и отчество (при наличии), серию (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу, или вида на постоянное проживание, или вида на временное проживание, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов);

информацию об отсутствии в Государственном реестре санкций;

информацию об отсутствии связей с государством-агрессором;

информацию об отсутствии задолженности по уплате налогов, об отсутствии открытых производств по делу о банкротстве.

Заявление может подаваться в произвольной бумажной или электронной форме, в которой, кроме вышеуказанного, должен указываться платежный документ, подтверждающий внесение обеспечительного платежа в размере 5 млн гривен.

В течение 10 дней Центр рекрутинга со дня получения заявления должен провести проверку и принять решение о его одобрении или отказе, о чем должен уведомить компанию путем отправки письма на адрес электронной почты.

В случае отказа - Центр рекрутинга указывает причину в своем решении, однако компания может снова подать соответствующее заявление в случае устранения несоответствий.

Компания, после заключения контракта с Центром рекрутинга на сопровождение кандидата, осуществляет предварительный сбор документов и информации о кандидатах и передает их Центру. Пакет документов должен содержать:

копии документов, удостоверяющих личность;

информацию о гражданстве или отсутствии гражданства;

контактные данные, информацию о предыдущем военном или другом релевантном опыте;

медицинские документы и другую информацию о состоянии здоровья кандидата.

Отмечается, что в случае нарушения компанией контракта, в частности предоставления недостоверной информации о кандидатах, возвращения кандидата домой, или в случае, когда более 10% кандидатов отказались от подписания контракта, Центр рекрутинга имеет право в одностороннем порядке расторгнуть контракт с компанией.

В то же время обеспечительный платеж остается на внебюджетном счете Центра рекрутинга, однако эти средства могут быть возвращены по заявлению компании.

Дополнение

Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, постановление принято по задаче Президента Украины относительно рекрутинга иностранцев, которая является приоритетом для правительства.

"Силы обороны уже имеют опыт привлечения иностранных добровольцев. Мы должны масштабировать его до уровня, когда 30-50% должностей пехотинцев и штурмовиков будут закрываться иностранными добровольцами", - добавила Свириденко.

Также она уточнила, что если кандидат не пройдет ВВК, компания собственными средствами обеспечит его возвращение в страну выбытия.

Также министр обороны Михаил Федоров уточнил, что указанная сумма - 300 тыс. гривен на сопровождение кандидата - будет выплачиваться поэтапно.

Кандидат будет проходить проверки, ВВК, базовую общевойсковую подготовку и присоединяться к Силам обороны на тех же условиях, что и украинские военнослужащие. Иностранные добровольцы уже являются важной частью Сил обороны. Новые правила предоставят больше возможностей для привлечения мотивированных людей со всего мира - прозрачно и по единым правилам", - отметил министр.

Напомним

Кабинет министров обнародовал постановление №768 относительно изменений начислений зарплат для военнослужащих Сил обороны Украины, полицейских особого назначения, а также иностранцев, служащих в рядах украинской армии. Документ определяет доплаты для военных, возможности "мотивационных контрактов", а также критерии получения отсрочки после демобилизации.