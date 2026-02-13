Обновлены правила получения гражданства Украины для иностранцев-военнослужащих: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №110/2026, которым утверждена новая редакция Порядка производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства Украины и выполнения принятых решений. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, информирует УНН.

Детали

Документ, в частности, предусматривает:

обновленный перечень документов для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе иностранцев-военнослужащих и членов их семей;

четкие процедуры принятия в гражданство Украины лиц с выдающимися заслугами или тех, чье приобретение соответствует государственным интересам;

урегулирование оформления гражданства по рождению для совершеннолетних;

порядок проверки принадлежности к гражданству лиц без документов.

Указ направлен на унификацию и прозрачность процедур в сфере гражданства, в частности для иностранцев и лиц без гражданства, защищающих территориальную целостность Украины, а также для членов их семей - говорится в сообщении.

Напомним

Иностранные добровольцы, защищающие Украину по контракту, имеют право на статус участника боевых действий. Процедура получения идентична той, что действует для граждан Украины.

