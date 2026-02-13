Обновлены правила получения гражданства Украины для иностранцев-военнослужащих: что изменится
Киев • УНН
Президент Зеленский подписал Указ №110/2026, обновляющий порядок получения гражданства Украины. Документ предусматривает новые правила для иностранцев, военнослужащих и лиц без гражданства.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №110/2026, которым утверждена новая редакция Порядка производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства Украины и выполнения принятых решений. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, информирует УНН.
Детали
Документ, в частности, предусматривает:
- обновленный перечень документов для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе иностранцев-военнослужащих и членов их семей;
- четкие процедуры принятия в гражданство Украины лиц с выдающимися заслугами или тех, чье приобретение соответствует государственным интересам;
- урегулирование оформления гражданства по рождению для совершеннолетних;
- порядок проверки принадлежности к гражданству лиц без документов.
Указ направлен на унификацию и прозрачность процедур в сфере гражданства, в частности для иностранцев и лиц без гражданства, защищающих территориальную целостность Украины, а также для членов их семей
Напомним
Иностранные добровольцы, защищающие Украину по контракту, имеют право на статус участника боевых действий. Процедура получения идентична той, что действует для граждан Украины.
Полиграф для иностранцев в ВСУ: правительство утвердило новые правила11.02.25, 13:50 • 21538 просмотров