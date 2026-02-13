$42.990.04
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 16425 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 18827 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 21227 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 44660 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 60575 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 45874 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 31461 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 41745 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 67209 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 44660 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 60575 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 50838 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 69952 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 111246 просмотра
Обновлены правила получения гражданства Украины для иностранцев-военнослужащих: что изменится

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Зеленский подписал Указ №110/2026, обновляющий порядок получения гражданства Украины. Документ предусматривает новые правила для иностранцев, военнослужащих и лиц без гражданства.

Обновлены правила получения гражданства Украины для иностранцев-военнослужащих: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №110/2026, которым утверждена новая редакция Порядка производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства Украины и выполнения принятых решений. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, информирует УНН.

Детали

Документ, в частности, предусматривает:

  • обновленный перечень документов для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе иностранцев-военнослужащих и членов их семей;
    • четкие процедуры принятия в гражданство Украины лиц с выдающимися заслугами или тех, чье приобретение соответствует государственным интересам;
      • урегулирование оформления гражданства по рождению для совершеннолетних;
        • порядок проверки принадлежности к гражданству лиц без документов.

          Указ направлен на унификацию и прозрачность процедур в сфере гражданства, в частности для иностранцев и лиц без гражданства, защищающих территориальную целостность Украины, а также для членов их семей

          - говорится в сообщении.

          Напомним

          Иностранные добровольцы, защищающие Украину по контракту, имеют право на статус участника боевых действий. Процедура получения идентична той, что действует для граждан Украины.

          Полиграф для иностранцев в ВСУ: правительство утвердило новые правила11.02.25, 13:50 • 21538 просмотров

          Вадим Хлюдзинский

          ОбществоПолитика
          Мобилизация
          Военное положение
          Война в Украине
          Министерство внутренних дел Украины
          Украина