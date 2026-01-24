Іноземні добровольці мають право на статус УБД в Україні: Міноборони озвучило деталі процедури
Київ • УНН
Іноземні добровольці, які захищають Україну за контрактом, мають право на статус учасника бойових дій. Процедура отримання ідентична тій, що діє для громадян України.
Деталі
Як зазначили у відомстві, процедура аналогічна тій, що діє для українців. Статус УБД надається іноземцям та особам без громадянства, які:
- Офіційно проходять військову службу в складі військових підрозділів (за контрактом);
- Виконували бойові (службові) завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф.
Це відбувається двома шляхами:
- Автоматично, коли військова частина сама вносить дані про ваші бойові дні в електронний Реєстр ветеранів;
- Через Міжвідомчу комісію, що передбачає подачу пакету документів через Міністерство у справах ветеранів.
Якщо документи подаються на розгляд Міжвідомчої комісії військовою частиною, пакет має включати:
- копія паспорту з перекладом українською мовою;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
- довідка (оригінал) форми №6.
Якщо документи подаються на розгляд Міжвідомчої комісії самостійно, пакет має включати:
- копія паспорту з перекладом українською мовою;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
- довідка (оригінал) форми №6;
- повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.
