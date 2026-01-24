Іноземні добровольці мають право на статус УБД в Україні: Міноборони озвучило деталі процедури

$43.170.01
50.520.15
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 9714 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 17460 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 22937 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 39081 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 38115 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 31996 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 27613 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 56127 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 50622 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 22432 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Саміт у Вашингтоні: США збирають військових лідерів 34 країн для реалізації "доктрини Трампа"24 січня, 06:01 • 10891 перегляди
12-річний хлопчик помер у лікарні від травм після нападу акули в Австралії24 січня, 06:59 • 7598 перегляди
Україна замовила 18 систем IRIS-T у Німеччини - DW24 січня, 08:12 • 6080 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 8730 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ11:07 • 4794 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 56131 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 72283 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 89537 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 84722 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 85913 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Абу-Дабі
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ11:07 • 4872 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 8808 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 29187 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 28961 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 42972 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Х-101

Іноземні добровольці мають право на статус УБД в Україні: Міноборони озвучило деталі процедури

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Іноземні добровольці, які захищають Україну за контрактом, мають право на статус учасника бойових дій. Процедура отримання ідентична тій, що діє для громадян України.

Іноземні добровольці мають право на статус УБД в Україні: Міноборони озвучило деталі процедури
Фото: Міністерство оборони України

Іноземні добровольці, які захищають Україну за контрактом, мають ті ж права на отримання статусу учасника бойових дій, що й громадяни України. Про те, як іноземні добровольці у складі Сил оборони України можуть отримати статус учасника бойових дій (УБД), розповідає УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Як зазначили у відомстві, процедура аналогічна тій, що діє для українців. Статус УБД надається іноземцям та особам без громадянства, які:

  • Офіційно проходять військову службу в складі військових підрозділів (за контрактом);
    • Виконували бойові (службові) завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф.

      Це відбувається двома шляхами:

      • Автоматично, коли військова частина сама вносить дані про ваші бойові дні в електронний Реєстр ветеранів;
        • Через Міжвідомчу комісію, що передбачає подачу пакету документів через Міністерство у справах ветеранів.

          Якщо документи подаються на розгляд Міжвідомчої комісії військовою частиною, пакет має включати:

          • копія паспорту з перекладом українською мовою;
            • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
              • довідка (оригінал) форми №6.

                Якщо документи подаються на розгляд Міжвідомчої комісії самостійно, пакет має включати:

                • копія паспорту з перекладом українською мовою;
                  • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
                    • довідка (оригінал) форми №6;
                      • повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

                        Нагадаємо

                        У застосунку "Дія" з'явилась нова послуга для ветеранів і ветеранок ЗСУ - компенсація автоцивілки.

                        Євген Устименко

                        СуспільствоВійна в УкраїніНовини Світу
                        Воєнний стан
                        Війна в Україні
                        Міністерство оборони України
                        Україна