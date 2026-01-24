Іноземні добровольці мають право на статус УБД в Україні: Міноборони озвучило деталі процедури

Фото: Міністерство оборони України

Іноземні добровольці, які захищають Україну за контрактом, мають ті ж права на отримання статусу учасника бойових дій, що й громадяни України. Про те, як іноземні добровольці у складі Сил оборони України можуть отримати статус учасника бойових дій (УБД), розповідає УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Як зазначили у відомстві, процедура аналогічна тій, що діє для українців. Статус УБД надається іноземцям та особам без громадянства, які:

Офіційно проходять військову службу в складі військових підрозділів (за контрактом);

Виконували бойові (службові) завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф.

Це відбувається двома шляхами:

Автоматично, коли військова частина сама вносить дані про ваші бойові дні в електронний Реєстр ветеранів;

Через Міжвідомчу комісію, що передбачає подачу пакету документів через Міністерство у справах ветеранів.

Якщо документи подаються на розгляд Міжвідомчої комісії військовою частиною, пакет має включати:

копія паспорту з перекладом українською мовою;

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

довідка (оригінал) форми №6.

Якщо документи подаються на розгляд Міжвідомчої комісії самостійно, пакет має включати:

копія паспорту з перекладом українською мовою;

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

довідка (оригінал) форми №6;

повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Нагадаємо

У застосунку "Дія" з'явилась нова послуга для ветеранів і ветеранок ЗСУ - компенсація автоцивілки.