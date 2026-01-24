Иностранные добровольцы имеют право на статус УБД в Украине: Минобороны озвучило детали процедуры
Киев • УНН
Иностранные добровольцы, защищающие Украину по контракту, имеют право на статус участника боевых действий. Процедура получения идентична той, что действует для граждан Украины.
Иностранные добровольцы, защищающие Украину по контракту, имеют те же права на получение статуса участника боевых действий, что и граждане Украины. О том, как иностранные добровольцы в составе Сил обороны Украины могут получить статус участника боевых действий (УБД), рассказывает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
Как отметили в ведомстве, процедура аналогична той, что действует для украинцев. Статус УБД предоставляется иностранцам и лицам без гражданства, которые:
- Официально проходят военную службу в составе военных подразделений (по контракту);
- Выполняли боевые (служебные) задачи в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях во время участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф.
Это происходит двумя путями:
- Автоматически, когда воинская часть сама вносит данные о ваших боевых днях в электронный Реестр ветеранов;
- Через Межведомственную комиссию, что предусматривает подачу пакета документов через Министерство по делам ветеранов.
Если документы подаются на рассмотрение Межведомственной комиссии воинской частью, пакет должен включать:
- копия паспорта с переводом на украинский язык;
- копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;
- справка (оригинал) формы №6.
Если документы подаются на рассмотрение Межведомственной комиссии самостоятельно, пакет должен включать:
- копия паспорта с переводом на украинский язык;
- копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;
- справка (оригинал) формы №6;
- полная выписка из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости», сформированная средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг.
Напомним
