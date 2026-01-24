Иностранные добровольцы имеют право на статус УБД в Украине: Минобороны озвучило детали процедуры

$43.170.01
50.520.15
ukenru
Эксклюзив
10:00 • 9654 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 17399 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 22889 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 39031 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 38074 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 31974 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 27599 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 56092 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 50583 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 22424 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Саммит в Вашингтоне: США собирают военных лидеров 34 стран для реализации "доктрины Трампа"24 января, 06:01 • 10891 просмотра
12-летний мальчик умер в больнице от травм после нападения акулы в Австралии24 января, 06:59 • 7598 просмотра
Украина заказала 18 систем IRIS-T у Германии - DW24 января, 08:12 • 6080 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 8730 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ11:07 • 4794 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 56092 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 72243 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 89504 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 84697 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 85884 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Абу-Даби
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ11:07 • 4798 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 8732 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 29180 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 28948 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 42961 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Х-101

Иностранные добровольцы имеют право на статус УБД в Украине: Минобороны озвучило детали процедуры

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Иностранные добровольцы, защищающие Украину по контракту, имеют право на статус участника боевых действий. Процедура получения идентична той, что действует для граждан Украины.

Иностранные добровольцы имеют право на статус УБД в Украине: Минобороны озвучило детали процедуры
Фото: Министерство обороны Украины

Иностранные добровольцы, защищающие Украину по контракту, имеют те же права на получение статуса участника боевых действий, что и граждане Украины. О том, как иностранные добровольцы в составе Сил обороны Украины могут получить статус участника боевых действий (УБД), рассказывает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Как отметили в ведомстве, процедура аналогична той, что действует для украинцев. Статус УБД предоставляется иностранцам и лицам без гражданства, которые:

  • Официально проходят военную службу в составе военных подразделений (по контракту);
    • Выполняли боевые (служебные) задачи в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях во время участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф.

      Это происходит двумя путями:

      • Автоматически, когда воинская часть сама вносит данные о ваших боевых днях в электронный Реестр ветеранов;
        • Через Межведомственную комиссию, что предусматривает подачу пакета документов через Министерство по делам ветеранов.

          Если документы подаются на рассмотрение Межведомственной комиссии воинской частью, пакет должен включать:

          • копия паспорта с переводом на украинский язык;
            • копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;
              • справка (оригинал) формы №6.

                Если документы подаются на рассмотрение Межведомственной комиссии самостоятельно, пакет должен включать:

                • копия паспорта с переводом на украинский язык;
                  • копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;
                    • справка (оригинал) формы №6;
                      • полная выписка из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости», сформированная средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг.

                        Напомним

                        В приложении "Дія" появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок ВСУ - компенсация автогражданки.

                        Евгений Устименко

                        ОбществоВойна в УкраинеНовости Мира
                        Военное положение
                        Война в Украине
                        Министерство обороны Украины
                        Украина