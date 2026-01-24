Иностранные добровольцы имеют право на статус УБД в Украине: Минобороны озвучило детали процедуры

Фото: Министерство обороны Украины

Иностранные добровольцы, защищающие Украину по контракту, имеют те же права на получение статуса участника боевых действий, что и граждане Украины. О том, как иностранные добровольцы в составе Сил обороны Украины могут получить статус участника боевых действий (УБД), рассказывает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Как отметили в ведомстве, процедура аналогична той, что действует для украинцев. Статус УБД предоставляется иностранцам и лицам без гражданства, которые:

Официально проходят военную службу в составе военных подразделений (по контракту);

Выполняли боевые (служебные) задачи в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях во время участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф.

Это происходит двумя путями:

Автоматически, когда воинская часть сама вносит данные о ваших боевых днях в электронный Реестр ветеранов;

Через Межведомственную комиссию, что предусматривает подачу пакета документов через Министерство по делам ветеранов.

Если документы подаются на рассмотрение Межведомственной комиссии воинской частью, пакет должен включать:

копия паспорта с переводом на украинский язык;

копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;

справка (оригинал) формы №6.

Если документы подаются на рассмотрение Межведомственной комиссии самостоятельно, пакет должен включать:

копия паспорта с переводом на украинский язык;

копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;

справка (оригинал) формы №6;

полная выписка из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости», сформированная средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Напомним

В приложении "Дія" появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок ВСУ - компенсация автогражданки.