У "Дії" ветерани ЗСУ відтепер можуть отримати компенсацію за автоцивілку

$42.250.09
49.470.12
ukenru
07:25 • 5904 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 18985 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 32758 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 36897 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 44248 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 40361 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 49753 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 72906 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 89447 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 45955 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.1м/с
86%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит22 грудня, 01:43 • 14063 перегляди
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438022 грудня, 02:28 • 12235 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа22 грудня, 02:55 • 18112 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду03:48 • 20403 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 17584 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 33016 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 55662 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 89449 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 126683 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 95103 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Тім Волз
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 3378 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 3044 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 22198 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 23600 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 35549 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
Су-30

У "Дії" ветерани ЗСУ відтепер можуть отримати компенсацію за автоцивілку

Київ • УНН

 • 808 перегляди

У застосунку "Дія" запущено нову послугу для ветеранів ЗСУ, що дозволяє отримати компенсацію автоцивілки. 50% вартості компенсує страхова компанія, а решту — держава, роблячи поліс безкоштовним.

У "Дії" ветерани ЗСУ відтепер можуть отримати компенсацію за автоцивілку

У застосунку "Дія" з'явилась нова послуга для ветеранів і ветеранок ЗСУ - компенсація автоцивілки. Про це повідомила пресслужба "Дії", пише УНН.

Як це працює?

50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину — держава. Поліс стає абсолютно безкоштовним, а його оформлення компенсації максимально простим та швидким.

Хто може скористатися?

Ви можете подати заявку, якщо:

1. Маєте посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) у застосунку Дія.

2. Договір оформлено після 1 січня 2025 року з використанням пільги.

3. Об’єм двигуна авто — до 2500 см³ (або електро до 100 кВт).

4. Авто використовується для особистих потреб (не для перевезень/таксі).

Як отримати компенсацію у Дії?

Оновіть і зайдіть у Дію → Сервіси → Ветеран PRO.

Оберіть Компенсація автоцивілки.

Зазначте пільговий договір (він підтягнеться автоматично).

Виберіть Дія.Картку для зарахування коштів (або відкрийте її в одному з банків-партнерів).

ШІ-консультант опрацював 90% звернень у Дії без участі оператора17.12.25, 16:30 • 2119 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоТехнологіїАвто
Державний бюджет
Банківська картка
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Дія (сервіс)