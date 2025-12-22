У "Дії" ветерани ЗСУ відтепер можуть отримати компенсацію за автоцивілку
Київ • УНН
У застосунку "Дія" запущено нову послугу для ветеранів ЗСУ, що дозволяє отримати компенсацію автоцивілки. 50% вартості компенсує страхова компанія, а решту — держава, роблячи поліс безкоштовним.
У застосунку "Дія" з'явилась нова послуга для ветеранів і ветеранок ЗСУ - компенсація автоцивілки. Про це повідомила пресслужба "Дії", пише УНН.
Як це працює?
50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину — держава. Поліс стає абсолютно безкоштовним, а його оформлення компенсації максимально простим та швидким.
Хто може скористатися?
Ви можете подати заявку, якщо:
1. Маєте посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) у застосунку Дія.
2. Договір оформлено після 1 січня 2025 року з використанням пільги.
3. Об’єм двигуна авто — до 2500 см³ (або електро до 100 кВт).
4. Авто використовується для особистих потреб (не для перевезень/таксі).
Як отримати компенсацію у Дії?
Оновіть і зайдіть у Дію → Сервіси → Ветеран PRO.
Оберіть Компенсація автоцивілки.
Зазначте пільговий договір (він підтягнеться автоматично).
Виберіть Дія.Картку для зарахування коштів (або відкрийте її в одному з банків-партнерів).
