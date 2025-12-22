В "Дії" ветераны ВСУ теперь могут получить компенсацию за автогражданку
Киев • УНН
В приложении "Дія" запущена новая услуга для ветеранов ВСУ, позволяющая получить компенсацию автогражданки. 50% стоимости компенсирует страховая компания, а остальное — государство, делая полис бесплатным.
В приложении "Дія" появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок ВСУ - компенсация автогражданки. Об этом сообщила пресс-служба "Дії", пишет УНН.
Как это работает?
50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания, а другую половину — государство. Полис становится абсолютно бесплатным, а его оформление компенсации максимально простым и быстрым.
Кто может воспользоваться?
Вы можете подать заявку, если:
1. Имеете удостоверение ветерана (УБД или ОИВ) в приложении Дія.
2. Договор оформлен после 1 января 2025 года с использованием льготы.
3. Объем двигателя авто — до 2500 см³ (или электро до 100 кВт).
4. Авто используется для личных нужд (не для перевозок/такси).
Как получить компенсацию в Дії?
Обновите и зайдите в Дію → Сервисы → Ветеран PRO.
Выберите Компенсация автогражданки.
Укажите льготный договор (он подтянется автоматически).
Выберите Дія.Карту для зачисления средств (или откройте ее в одном из банков-партнеров).
