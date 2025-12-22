$42.250.09
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
В "Дії" ветераны ВСУ теперь могут получить компенсацию за автогражданку

Киев • УНН

 • 604 просмотра

В приложении "Дія" запущена новая услуга для ветеранов ВСУ, позволяющая получить компенсацию автогражданки. 50% стоимости компенсирует страховая компания, а остальное — государство, делая полис бесплатным.

В приложении "Дія" появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок ВСУ - компенсация автогражданки. Об этом сообщила пресс-служба "Дії", пишет УНН.

Как это работает?

50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания, а другую половину — государство. Полис становится абсолютно бесплатным, а его оформление компенсации максимально простым и быстрым.

Кто может воспользоваться?

Вы можете подать заявку, если:

1. Имеете удостоверение ветерана (УБД или ОИВ) в приложении Дія.

2. Договор оформлен после 1 января 2025 года с использованием льготы.

3. Объем двигателя авто — до 2500 см³ (или электро до 100 кВт).

4. Авто используется для личных нужд (не для перевозок/такси).

Как получить компенсацию в Дії?

Обновите и зайдите в Дію → Сервисы → Ветеран PRO.

Выберите Компенсация автогражданки.

Укажите льготный договор (он подтянется автоматически).

Выберите Дія.Карту для зачисления средств (или откройте ее в одном из банков-партнеров).

ИИ-консультант обработал 90% обращений в "Дії" без участия оператора

Ольга Розгон

ОбществоТехнологииАвто
Государственный бюджет
Банковская карта
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Дія (сервис)