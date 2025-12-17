$42.180.06
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 15805 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 13645 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 14222 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 16294 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 18913 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 17241 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27257 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 46094 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 38392 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
11:22 • 15802 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 25207 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 40532 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 55025 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 56337 просмотра
ИИ-консультант обработал 90% обращений в "Дії" без участия оператора

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Искусственный интеллект в "Дії" обработал миллион диалогов без оператора, консультируя по более чем 165 услугам. Он помогает с 90% обращений пользователей, обеспечивая быстрые ответы круглосуточно.

ИИ-консультант обработал 90% обращений в "Дії" без участия оператора

Один миллион диалогов в Дії ИИ-консультант решил самостоятельно — без участия оператора. В Дії отмечают, что искусственный интеллект помогает с 90% обращений пользователей, передает УНН.

Уже 1 млн диалогов ИИ решил самостоятельно — без участия оператора. Он помогает с 90% обращений пользователей и консультирует по 165+ услугам и сервисам в приложении и на портале Дія 

- говорится в сообщении.

В Дії также рассказали, как все работает.

Когда вы пишете в поддержку, первыми на связь выходит ИИ, он понимает тему обращения и контекст текущего разговора, в конце всегда уточняет, решил ли ваш вопрос. Если ситуация нестандартная — АИ-консультант задает уточнения или передает диалог оператору. Команда АИ-тренеров постоянно обучает его становиться еще точнее 

- говорится в сообщении.

В Дії отмечают, что теперь ответы быстрее и в любое время суток, даже ночью. Без ожидания подключения оператора, это позволяет им сосредоточиться на сложных и уникальных случаях.

АИ-консультант в Дие работает на базе Microsoft Azure — безопасно и надежно 

- резюмировали в Дії.

Минцифры сообщило о новых идеях ИИ-сервисов, которые могут появиться в "Дії"

Антонина Туманова

Технологии
Техника
Кабинет Министров Украины
Дія (сервис)