ИИ-консультант обработал 90% обращений в "Дії" без участия оператора
Один миллион диалогов в Дії ИИ-консультант решил самостоятельно — без участия оператора. В Дії отмечают, что искусственный интеллект помогает с 90% обращений пользователей, передает УНН.
В Дії также рассказали, как все работает.
Когда вы пишете в поддержку, первыми на связь выходит ИИ, он понимает тему обращения и контекст текущего разговора, в конце всегда уточняет, решил ли ваш вопрос. Если ситуация нестандартная — АИ-консультант задает уточнения или передает диалог оператору. Команда АИ-тренеров постоянно обучает его становиться еще точнее
В Дії отмечают, что теперь ответы быстрее и в любое время суток, даже ночью. Без ожидания подключения оператора, это позволяет им сосредоточиться на сложных и уникальных случаях.
АИ-консультант в Дие работает на базе Microsoft Azure — безопасно и надежно
