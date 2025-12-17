ИИ-консультант обработал 90% обращений в "Дії" без участия оператора

Один миллион диалогов в Дії ИИ-консультант решил самостоятельно — без участия оператора. В Дії отмечают, что искусственный интеллект помогает с 90% обращений пользователей, передает УНН.

Уже 1 млн диалогов ИИ решил самостоятельно — без участия оператора. Он помогает с 90% обращений пользователей и консультирует по 165+ услугам и сервисам в приложении и на портале Дія - говорится в сообщении.

В Дії также рассказали, как все работает.

Когда вы пишете в поддержку, первыми на связь выходит ИИ, он понимает тему обращения и контекст текущего разговора, в конце всегда уточняет, решил ли ваш вопрос. Если ситуация нестандартная — АИ-консультант задает уточнения или передает диалог оператору. Команда АИ-тренеров постоянно обучает его становиться еще точнее - говорится в сообщении.

В Дії отмечают, что теперь ответы быстрее и в любое время суток, даже ночью. Без ожидания подключения оператора, это позволяет им сосредоточиться на сложных и уникальных случаях.

АИ-консультант в Дие работает на базе Microsoft Azure — безопасно и надежно - резюмировали в Дії.

