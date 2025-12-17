ШІ-консультант опрацював 90% звернень у Дії без участі оператора

Один мільйон діалогів у Дії ШІ-консультант вирішив самостійно — без участі оператора. У Дії наголошують, що штучний інтелект допомагає з 90% звернень користувачів, предає УНН.

Вже 1 млн діалогів ШІ вирішив самостійно — без участі оператора. Він допомагає з 90% звернень користувачів та консультує з 165+ послуг і сервісів у застосунку та на порталі Дія - йдеться у повідомленні.

У Дії також розповіли, як все працює.

Коли ви пишете в підтримку, першими на звʼязок виходить ШІ, він розуміє тему звернення та контекст поточної розмови, наприкінці завжди уточнює, чи вирішив ваше питання. Якщо ситуація нестандартна — АІ-консультант ставить уточнення або передає діалог оператору. Натомість команда АІ-тренерів постійно навчає його ставати ще точнішим - йдеться у повідомленні.

У Дії наголошують, що тепер відповіді швидші й у будь-який час доби, навіть вночі. Без очікування підключення оператора, це дозволяє їм зосередитись на складних і унікальних випадках.

АІ-консультант у Дії працює на базі Microsoft Azure — безпечно й надійно - резюмували в Дії.

Мінцифри повідомило про нові ідеї ШІ-сервісів, які можуть з‘явитися в "Дії"