ШІ-консультант опрацював 90% звернень у Дії без участі оператора
Київ • УНН
Штучний інтелект у Дії обробив мільйон діалогів без оператора, консультуючи з понад 165 послуг. Він допомагає з 90% звернень користувачів, забезпечуючи швидкі відповіді цілодобово.
Один мільйон діалогів у Дії ШІ-консультант вирішив самостійно — без участі оператора. У Дії наголошують, що штучний інтелект допомагає з 90% звернень користувачів, предає УНН.
Вже 1 млн діалогів ШІ вирішив самостійно — без участі оператора. Він допомагає з 90% звернень користувачів та консультує з 165+ послуг і сервісів у застосунку та на порталі Дія
У Дії також розповіли, як все працює.
Коли ви пишете в підтримку, першими на звʼязок виходить ШІ, він розуміє тему звернення та контекст поточної розмови, наприкінці завжди уточнює, чи вирішив ваше питання. Якщо ситуація нестандартна — АІ-консультант ставить уточнення або передає діалог оператору. Натомість команда АІ-тренерів постійно навчає його ставати ще точнішим
У Дії наголошують, що тепер відповіді швидші й у будь-який час доби, навіть вночі. Без очікування підключення оператора, це дозволяє їм зосередитись на складних і унікальних випадках.
АІ-консультант у Дії працює на базі Microsoft Azure — безпечно й надійно
