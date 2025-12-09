Мінцифри повідомило, які нові ШІ-сервіси з‘являться в Дії – результати хакатону DiiaAI.Contest

Міністерство цифрової трансформації України, спільно з EPAM Ukraine та WINWIN AI Center of Excellence, успішно провело перший хакатон Diia.AIContest, на якому розроблено низку інноваційних сервісів на основі штучного інтелекту, що можуть з'явитися у застосунку "Дія". Про це повідомляє Мінцифри, пише УНН.

Метою тритижневого заходу, до якого долучилися 270 учасників, було створення нових ШІ-продуктів для екосистеми державних послуг. Десять команд із найсильнішими прототипами увійшли до фіналу. Три переможці отримали гранти на загальну суму 8000 доларів, підтримку від менторів та, головне, можливість впровадження їхніх розробок у "Дію".

Перше місце посіла команда "Роль ллмок переоцінена" за свій AI-перекладач для офіційного затвердження документів. Сервіс робить процес перекладу та нотаріального засвідчення особистих документів повністю цифровим і доступним через "Дію".

На другому місці опинилася команда ДіАІ із сервісом, що дозволить громадянам за допомогою фотографії та геолокації фіксувати порушення правил паркування, що обіцяє зменшити затори та збільшити кількість вільних паркомісць.

Третє місце здобула команда ShiftWave AI, яка розробила AI-конструктор юридичних документів, що дасть змогу користувачам створювати юридично грамотні договори без витрат на юристів. Серед інших інноваційних рішень, представлених на хакатоні, розробники також створили AI-навігатор по комунальних сервісах, сервіс для перевірки фото на документи для "Дії", а також цифрове генеалогічне дерево "Родовід".

За 20 років в Україні ми в EPAM переконалися: для справжніх змін потрібні не лише технічні навички, а й драйв, і Diia.AIContest це яскраво підтвердив. Цей хакатон довів, що Україна має потужний потенціал у розробці AI-рішень у сфері державних послуг