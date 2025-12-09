Мінцифри повідомило, які нові ШІ-сервіси з‘являться в Дії – результати хакатону DiiaAI.Contest

$42.070.01
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
10:26 • 13135 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
09:02 • 21115 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 33184 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
9 грудня, 07:00 • 23599 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 28022 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 38572 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 33078 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34754 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
8 грудня, 14:34 • 32524 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto
12:00
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
09:02
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
9 грудня, 07:23
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
8 грудня, 13:00
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 12:25
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
8 грудня, 15:34
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
8 грудня, 08:10
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
5 грудня, 12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
5 грудня, 06:50
Мінцифри повідомило, які нові ШІ-сервіси з‘являться в Дії – результати хакатону DiiaAI.Contest

Мінцифри, EPAM Ukraine та WINWIN AI Center of Excellence провели хакатон Diia.AIContest, де розробили інноваційні ШІ-сервіси для застосунку "Дія". Переможці отримали гранти та можливість впровадження своїх розробок, серед яких AI-перекладач документів, сервіс фіксації порушень паркування та конструктор юридичних документів.

Мінцифри повідомило, які нові ШІ-сервіси з‘являться в Дії – результати хакатону DiiaAI.Contest

Міністерство цифрової трансформації України, спільно з EPAM Ukraine та WINWIN AI Center of Excellence, успішно провело перший хакатон Diia.AIContest, на якому розроблено низку інноваційних сервісів на основі штучного інтелекту, що можуть з'явитися у застосунку "Дія". Про це повідомляє Мінцифри, пише УНН.

Деталі

Метою тритижневого заходу, до якого долучилися 270 учасників, було створення нових ШІ-продуктів для екосистеми державних послуг. Десять команд із найсильнішими прототипами увійшли до фіналу. Три переможці отримали гранти на загальну суму 8000 доларів, підтримку від менторів та, головне, можливість впровадження їхніх розробок у "Дію".

Переможці та інноваційні сервіси

Перше місце посіла команда "Роль ллмок переоцінена" за свій AI-перекладач для офіційного затвердження документів. Сервіс робить процес перекладу та нотаріального засвідчення особистих документів повністю цифровим і доступним через "Дію". 

У "Дії" з’явилися сповіщення про скасування зареєстрованого місця проживання03.12.25, 15:00 • 2509 переглядiв

На другому місці опинилася команда ДіАІ із сервісом, що дозволить громадянам за допомогою фотографії та геолокації фіксувати порушення правил паркування, що обіцяє зменшити затори та збільшити кількість вільних паркомісць. 

Третє місце здобула команда ShiftWave AI, яка розробила AI-конструктор юридичних документів, що дасть змогу користувачам створювати юридично грамотні договори без витрат на юристів. Серед інших інноваційних рішень, представлених на хакатоні, розробники також створили AI-навігатор по комунальних сервісах, сервіс для перевірки фото на документи для "Дії", а також цифрове генеалогічне дерево "Родовід".

За 20 років в Україні ми в EPAM переконалися: для справжніх змін потрібні не лише технічні навички, а й драйв, і Diia.AIContest це яскраво підтвердив. Цей хакатон довів, що Україна має потужний потенціал у розробці AI-рішень у сфері державних послуг 

– наголосив Вадим Власенко, AI директор ЕРАМ Ukraine.

Він також відзначив високу інтенсивність роботи команд, проілюструвавши її цифрами: лише через платформу EPAM AI/Run пройшло 800 мільйонів токенів та 120 тисяч запитів.

Україна створює суверенний штучний інтелект спільно з NVIDIA - Федоров17.11.25, 10:40 • 3512 переглядiв

Степан Гафтко

