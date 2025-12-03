У "Дії" з’явилися сповіщення про скасування зареєстрованого місця проживання

У застосунку цифрових державних послуг "Дія" з'явилась нова функція — повідомлення про скасування зареєстрованого місця проживання. Про це повідомляє пресслужба "Дії", пише УНН.

Деталі

Зазначається, що причин для скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька. Серед них: недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей.

Раніше повідомлення про скасування надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер "Дія" запустила нову функцію — push сповіщення, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що такі сповіщення отримуватимуть усі користувачі "Дії" віком від 14 років. Головне — щоб у реєстрі територіальної громади були дані людини та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Їх можна актуалізувати в реєстрі через портал "Дія".

