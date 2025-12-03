$42.330.01
12:41 • 746 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины
11:38 • 5440 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 12164 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 16222 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 25060 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 33381 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 28493 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 38562 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 75320 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 49835 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Теги
Авторы
В «Дії» появились уведомления об отмене зарегистрированного места жительства

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В приложении «Дія» появилась функция push-уведомлений об отмене зарегистрированного места жительства. Это позволит мгновенно узнавать о статусе, заменяя письма, которые могли потеряться.

В приложении цифровых государственных услуг "Дія" появилась новая функция — уведомление об отмене зарегистрированного места жительства. Об этом сообщает пресс-служба "Дії", пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что причин для отмены зарегистрированного места жительства может быть несколько. Среди них: недействительный паспорт, нарушение требований законодательства регистратором, решение суда или выявление недостоверных сведений.

Ранее уведомления об отмене отправляли письмами, которые могли потеряться или остаться незамеченными. Теперь "Дія" запустила новую функцию — push уведомления, чтобы вы узнавали о статусе своего места жительства мгновенно

- говорится в сообщении.

Отмечается, что такие уведомления будут получать все пользователи "Дії" в возрасте от 14 лет. Главное — чтобы в реестре территориальной общины были данные человека и его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Их можно актуализировать в реестре через портал "Дія".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоТехнологии
Дія (сервис)