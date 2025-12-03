В «Дії» появились уведомления об отмене зарегистрированного места жительства
В приложении «Дія» появилась функция push-уведомлений об отмене зарегистрированного места жительства. Это позволит мгновенно узнавать о статусе, заменяя письма, которые могли потеряться.
В приложении цифровых государственных услуг "Дія" появилась новая функция — уведомление об отмене зарегистрированного места жительства. Об этом сообщает пресс-служба "Дії", пишет УНН.
Отмечается, что причин для отмены зарегистрированного места жительства может быть несколько. Среди них: недействительный паспорт, нарушение требований законодательства регистратором, решение суда или выявление недостоверных сведений.
Ранее уведомления об отмене отправляли письмами, которые могли потеряться или остаться незамеченными. Теперь "Дія" запустила новую функцию — push уведомления, чтобы вы узнавали о статусе своего места жительства мгновенно
Отмечается, что такие уведомления будут получать все пользователи "Дії" в возрасте от 14 лет. Главное — чтобы в реестре территориальной общины были данные человека и его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Их можно актуализировать в реестре через портал "Дія".
