Жилищный ваучер на 2 млн грн: в "Дії" запускают новую программу поддержки для ветеранов-ВПЛ
Киев • УНН
В Украине стартует новая государственная программа поддержки ветеранов-ВПЛ, позволяющая получить жилищный ваучер на 2 млн грн через "Дію". Средства можно использовать для покупки жилья, инвестиции в новостройку или оформления ипотеки, подача заявки доступна с 1 декабря.
В Украине стартует новая государственная программа, направленная на поддержку ветеранов, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Запускаем новую программу поддержки для ветеранов, которые вынужденно покинули свои дома. Если вы ветеран со статусом ВПЛ и переместились с временно оккупированной территории, оформляйте жилищный ваучер в Дії — сертификат на 2 млн грн. Его можно использовать для покупки готового жилья, инвестиции в новостройку или оформления ипотеки
Подавайте заявление с 1 декабря, если:
- имеете статус ВПЛ;
- имеете статус УБД или ОИВВ — как за АТО/ООС, так и после полномасштабного вторжения;
- зарегистрированное место жительства на ВОТ;
- не пользуетесь государственным жильем.
- проживаете и не имеете жилья на подконтрольной территории (за исключением случаев непогашенной ипотеки или жилья в зоне активных боевых действий);
- не получали компенсаций в єВідновленні за уничтоженное жилье и не подавали заявлений на другие жилищные программы;
- условия не иметь жилья и не получать помощи от государства распространяются на жену или мужа и детей.
Отмечается, что ваучер не заменяет компенсации за разрушенное жилье. Подать заявление можно без наличия имущества или отмены права собственности на ВОТ.
Оформляйте заявление через приложение Дія в разделе Сервисы. Услуги для ВП. Заявление о жилищном ваучере
Средства будут поступать безналично — сразу продавцу или банку. Это гарантирует прозрачность и целевое использование. Ваучеры можно объединить, если в семье несколько ветеранов-ВПЛ. О старте выплат сообщим позже.
Украинские общины могут подать заявки на участие в пилотном проекте по созданию Фонда социального арендного жилья26.11.25, 18:42 • 2609 просмотров