Жилищный ваучер на 2 млн грн: в "Дії" запускают новую программу поддержки для ветеранов-ВПЛ

$42.270.07
48.890.02
ukenru
13:38 • 5512 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 11236 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32 • 15181 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 18183 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 31420 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 18688 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 32931 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 36962 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 49699 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 42044 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto1 декабря, 06:15 • 18631 просмотра
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видеоVideo1 декабря, 07:10 • 12881 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 16509 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 20817 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 12889 просмотра
публикации
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 11363 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 20906 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 31429 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 32937 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 77307 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Париж
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 12961 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 16594 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 77307 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 55484 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 71764 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Серия Airbus A320

Жилищный ваучер на 2 млн грн: в "Дії" запускают новую программу поддержки для ветеранов-ВПЛ

Киев • УНН

 • 66 просмотра

В Украине стартует новая государственная программа поддержки ветеранов-ВПЛ, позволяющая получить жилищный ваучер на 2 млн грн через "Дію". Средства можно использовать для покупки жилья, инвестиции в новостройку или оформления ипотеки, подача заявки доступна с 1 декабря.

Жилищный ваучер на 2 млн грн: в "Дії" запускают новую программу поддержки для ветеранов-ВПЛ

В Украине стартует новая государственная программа, направленная на поддержку ветеранов, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Запускаем новую программу поддержки для ветеранов, которые вынужденно покинули свои дома. Если вы ветеран со статусом ВПЛ и переместились с временно оккупированной территории, оформляйте жилищный ваучер в Дії — сертификат на 2 млн грн. Его можно использовать для покупки готового жилья, инвестиции в новостройку или оформления ипотеки

- говорится в сообщении.

Подавайте заявление с 1 декабря, если:

  • имеете статус ВПЛ;
    • имеете статус УБД или ОИВВ — как за АТО/ООС, так и после полномасштабного вторжения;
      • зарегистрированное место жительства на ВОТ;
        • не пользуетесь государственным жильем.
          • проживаете и не имеете жилья на подконтрольной территории (за исключением случаев непогашенной ипотеки или жилья в зоне активных боевых действий);
            • не получали компенсаций в єВідновленні за уничтоженное жилье и не подавали заявлений на другие жилищные программы;
              • условия не иметь жилья и не получать помощи от государства распространяются на жену или мужа и детей.

                Отмечается, что ваучер не заменяет компенсации за разрушенное жилье. Подать заявление можно без наличия имущества или отмены права собственности на ВОТ.

                Оформляйте заявление через приложение Дія в разделе Сервисы. Услуги для ВП. Заявление о жилищном ваучере

                - добавил Федоров.

                Средства будут поступать безналично — сразу продавцу или банку. Это гарантирует прозрачность и целевое использование. Ваучеры можно объединить, если в семье несколько ветеранов-ВПЛ. О старте выплат сообщим позже.

                Украинские общины могут подать заявки на участие в пилотном проекте по созданию Фонда социального арендного жилья26.11.25, 18:42 • 2609 просмотров

                Ольга Розгон

                ОбществоПолитикаНедвижимость
                Государственный бюджет
                Кабинет Министров Украины
                Социальная сеть
                Война в Украине
                Дія (сервис)
                Telegram
                Михаил Федоров