Минцифры сообщило, какие новые ИИ-сервисы появятся в «Дії» – результаты хакатона DiiaAI.Contest

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с EPAM Ukraine и WINWIN AI Center of Excellence успешно провело первый хакатон Diia.AIContest, на котором разработан ряд инновационных сервисов на основе искусственного интеллекта, которые могут появиться в приложении "Дія". Об этом сообщает Минцифры, пишет УНН.

Целью трехнедельного мероприятия, к которому присоединились 270 участников, было создание новых ИИ-продуктов для экосистемы государственных услуг. Десять команд с сильнейшими прототипами вышли в финал. Три победителя получили гранты на общую сумму 8000 долларов, поддержку от менторов и, главное, возможность внедрения их разработок в "Дію".

Первое место заняла команда "Роль ллмок переоценена" за свой AI-переводчик для официального утверждения документов. Сервис делает процесс перевода и нотариального заверения личных документов полностью цифровым и доступным через "Дію".

На втором месте оказалась команда ДиАИ с сервисом, который позволит гражданам с помощью фотографии и геолокации фиксировать нарушения правил парковки, что обещает уменьшить пробки и увеличить количество свободных парковочных мест.

Третье место заняла команда ShiftWave AI, которая разработала AI-конструктор юридических документов, что позволит пользователям создавать юридически грамотные договоры без затрат на юристов. Среди других инновационных решений, представленных на хакатоне, разработчики также создали AI-навигатор по коммунальным сервисам, сервис для проверки фото на документы для "Дії", а также цифровое генеалогическое древо "Родовід".

За 20 лет в Украине мы в EPAM убедились: для настоящих изменений нужны не только технические навыки, но и драйв, и Diia.AIContest это ярко подтвердил. Этот хакатон доказал, что Украина имеет мощный потенциал в разработке AI-решений в сфере государственных услуг