Минцифры сообщило, какие новые ИИ-сервисы появятся в «Дії» – результаты хакатона DiiaAI.Contest

10:59 • 6500 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 13148 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 33196 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 23603 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 28023 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 38573 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33079 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 34754 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32524 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34436 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto08:11 • 16675 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 13543 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску09:24 • 12826 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно09:55 • 12650 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 8032 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Папа Лев XIV
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Донецкая область
Сумская область
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 13567 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 23932 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 60539 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 66362 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 76460 просмотра
Минцифры сообщило, какие новые ИИ-сервисы появятся в «Дії» – результаты хакатона DiiaAI.Contest

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Минцифры, EPAM Ukraine и WINWIN AI Center of Excellence провели хакатон Diia.AIContest, где разработали инновационные ИИ-сервисы для приложения "Дія". Победители получили гранты и возможность внедрения своих разработок, среди которых AI-переводчик документов, сервис фиксации нарушений парковки и конструктор юридических документов.

Минцифры сообщило, какие новые ИИ-сервисы появятся в «Дії» – результаты хакатона DiiaAI.Contest

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с EPAM Ukraine и WINWIN AI Center of Excellence успешно провело первый хакатон Diia.AIContest, на котором разработан ряд инновационных сервисов на основе искусственного интеллекта, которые могут появиться в приложении "Дія". Об этом сообщает Минцифры, пишет УНН.

Подробности

Целью трехнедельного мероприятия, к которому присоединились 270 участников, было создание новых ИИ-продуктов для экосистемы государственных услуг. Десять команд с сильнейшими прототипами вышли в финал. Три победителя получили гранты на общую сумму 8000 долларов, поддержку от менторов и, главное, возможность внедрения их разработок в "Дію".

Победители и инновационные сервисы

Первое место заняла команда "Роль ллмок переоценена" за свой AI-переводчик для официального утверждения документов. Сервис делает процесс перевода и нотариального заверения личных документов полностью цифровым и доступным через "Дію". 

В «Дії» появились уведомления об отмене зарегистрированного места жительства03.12.25, 15:00 • 2509 просмотров

На втором месте оказалась команда ДиАИ с сервисом, который позволит гражданам с помощью фотографии и геолокации фиксировать нарушения правил парковки, что обещает уменьшить пробки и увеличить количество свободных парковочных мест. 

Третье место заняла команда ShiftWave AI, которая разработала AI-конструктор юридических документов, что позволит пользователям создавать юридически грамотные договоры без затрат на юристов. Среди других инновационных решений, представленных на хакатоне, разработчики также создали AI-навигатор по коммунальным сервисам, сервис для проверки фото на документы для "Дії", а также цифровое генеалогическое древо "Родовід".

За 20 лет в Украине мы в EPAM убедились: для настоящих изменений нужны не только технические навыки, но и драйв, и Diia.AIContest это ярко подтвердил. Этот хакатон доказал, что Украина имеет мощный потенциал в разработке AI-решений в сфере государственных услуг 

– подчеркнул Вадим Власенко, AI директор ЕРАМ Ukraine.

Он также отметил высокую интенсивность работы команд, проиллюстрировав ее цифрами: только через платформу EPAM AI/Run прошло 800 миллионов токенов и 120 тысяч запросов.

Украина создает суверенный искусственный интеллект совместно с NVIDIA - Федоров17.11.25, 10:40 • 3512 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоТехнологии
Техника
Украина