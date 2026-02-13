Оновлено правила набуття громадянства України для іноземців-військових: що зміниться
Київ • УНН
Президент Зеленський підписав Указ №110/2026, що оновлює порядок набуття громадянства України. Документ передбачає нові правила для іноземців, військовослужбовців та осіб без громадянства.
Президент України Володимир Зелеський підписав Указ №110/2026, яким затверджено нову редакцію Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, інформує УНН.
Деталі
Документ, зокрема, передбачає:
- оновлений перелік документів для іноземців та осіб без громадянства, зокрема іноземців-військовослужбовців і членів їхніх родин;
- чіткі процедури прийняття до громадянства України осіб із визначними заслугами або тих, чиє набуття відповідає державному інтересу;
- врегулювання оформлення громадянства за народженням для повнолітніх;
- порядок перевірки належності до громадянства осіб без документів.
Указ спрямований на уніфікацію та прозорість процедур у сфері громадянства, зокрема для іноземців та осіб без громадянства, які захищають територіальну цілісність України, а також для членів їхніх родин
Нагадаємо
Іноземні добровольці, які захищають Україну за контрактом, мають право на статус учасника бойових дій. Процедура отримання ідентична тій, що діє для громадян України.
