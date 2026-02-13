$42.990.04
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 16515 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 18895 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 21287 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 44743 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 60657 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 45933 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 31484 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 41772 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 67259 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Оновлено правила набуття громадянства України для іноземців-військових: що зміниться

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Президент Зеленський підписав Указ №110/2026, що оновлює порядок набуття громадянства України. Документ передбачає нові правила для іноземців, військовослужбовців та осіб без громадянства.

Оновлено правила набуття громадянства України для іноземців-військових: що зміниться

Президент України Володимир Зелеський підписав Указ №110/2026, яким затверджено нову редакцію Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, інформує УНН.

Деталі

Документ, зокрема, передбачає:

  • оновлений перелік документів для іноземців та осіб без громадянства, зокрема іноземців-військовослужбовців і членів їхніх родин;
    • чіткі процедури прийняття до громадянства України осіб із визначними заслугами або тих, чиє набуття відповідає державному інтересу;
      • врегулювання оформлення громадянства за народженням для повнолітніх;
        • порядок перевірки належності до громадянства осіб без документів.

          Указ спрямований на уніфікацію та прозорість процедур у сфері громадянства, зокрема для іноземців та осіб без громадянства, які захищають територіальну цілісність України, а також для членів їхніх родин

          - йдеться у повідомленні.

          Нагадаємо

          Іноземні добровольці, які захищають Україну за контрактом, мають право на статус учасника бойових дій. Процедура отримання ідентична тій, що діє для громадян України.

          Вадим Хлюдзинський

