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Поліграф для іноземців у ЗСУ: уряд затвердив нові правила

Поліграф для іноземців у ЗСУ: уряд затвердив нові правила

Київ • УНН

 • 21456 перегляди

Кабмін затвердив обов'язкову перевірку на поліграфі для іноземців, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії та Держспецслужбі транспорту. Центр рекрутингу іноземців отримав офіційні повноваження на проведення таких перевірок.

Кабінет міністрів України затвердив нові правила згідно з якими іноземці та особи без громадянства, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецслужбі транспорту, проходитимуть перевірку на поліграфі.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Тепер іноземці та особи без громадянства, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецслужбі транспорту, проходитимуть перевірку на поліграфі

- повідомив Гончаренко.

За його словами, Центр рекрутингу іноземців отримує офіційні повноваження на такі перевірки.

Поліграф стане частиною спеціальної перевірки перед прийняттям на службу

- додав нардеп.

Доповнення

У 2024 році Президент Володимир Зеленський підписав закон про дозвіл іноземцям та особам без громадянства проходити службу у Збройних силах України за контрактом на офіцерських посадах.

Дружинам українських військових спростять отримання громадянства: Зеленський підписав закон03.02.25, 22:39 • 52118 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
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