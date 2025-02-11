Поліграф для іноземців у ЗСУ: уряд затвердив нові правила
Київ • УНН
Кабмін затвердив обов'язкову перевірку на поліграфі для іноземців, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії та Держспецслужбі транспорту. Центр рекрутингу іноземців отримав офіційні повноваження на проведення таких перевірок.
Кабінет міністрів України затвердив нові правила згідно з якими іноземці та особи без громадянства, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецслужбі транспорту, проходитимуть перевірку на поліграфі.
Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Тепер іноземці та особи без громадянства, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецслужбі транспорту, проходитимуть перевірку на поліграфі
За його словами, Центр рекрутингу іноземців отримує офіційні повноваження на такі перевірки.
Поліграф стане частиною спеціальної перевірки перед прийняттям на службу
Доповнення
У 2024 році Президент Володимир Зеленський підписав закон про дозвіл іноземцям та особам без громадянства проходити службу у Збройних силах України за контрактом на офіцерських посадах.
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