Поліграф для іноземців у ЗСУ: уряд затвердив нові правила

Кабінет міністрів України затвердив нові правила згідно з якими іноземці та особи без громадянства, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецслужбі транспорту, проходитимуть перевірку на поліграфі.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Тепер іноземці та особи без громадянства, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецслужбі транспорту, проходитимуть перевірку на поліграфі - повідомив Гончаренко.

За його словами, Центр рекрутингу іноземців отримує офіційні повноваження на такі перевірки.

Поліграф стане частиною спеціальної перевірки перед прийняттям на службу - додав нардеп.

Доповнення

У 2024 році Президент Володимир Зеленський підписав закон про дозвіл іноземцям та особам без громадянства проходити службу у Збройних силах України за контрактом на офіцерських посадах.

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