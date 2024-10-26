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Іноземці зможуть служити офіцерами в ЗСУ: Зеленський підписав важливий закон

Київ • УНН

 • 34725 перегляди

Президент підписав закон, що дозволяє іноземцям та особам без громадянства служити за контрактом на офіцерських посадах у ЗСУ. Закон також поширюється на службу в Держспецслужбі транспорту та Нацгвардії.

Іноземці зможуть служити офіцерами в ЗСУ: Зеленський підписав важливий закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про дозвіл іноземцям та особам без громадянства проходити службу у Збройних силах України за контрактом на офіцерських посадах. Про це УНН пише з посиланням на картку законопроєкту №12023 на сайті парламенту.

Зазначається, що 25 жовтня закон повернуто з підписом від президента.

Додамо

10 жовтня парламент ухвалив урядовий законопроект №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України.

Окрім того, законопроєкт:

  • передбачає створення Центру рекрутингу іноземців;
  • проведення заходів спеціальної перевірки іноземців та осіб без громадянства;
  • врегульовує питання в’їзду-виїзду іноземців в\з України;
  • дозволить іноземцям та особам без громадянства проходити військову службу у розвідоргані Міноборони.

Нагадаємо

Аташе з питань оборони США нагородив офіцера ГУР МОУ медаллю "За заслуги". Нагорода вручена за внесок у зміцнення військового співробітництва між Києвом і Вашингтоном та сприяння отриманню безпекової допомоги.

У Латвії дозволили іноземним добровольцям проходити службу в армії10.10.24, 21:08 • 18683 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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