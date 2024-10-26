Іноземці зможуть служити офіцерами в ЗСУ: Зеленський підписав важливий закон
Київ • УНН
Президент підписав закон, що дозволяє іноземцям та особам без громадянства служити за контрактом на офіцерських посадах у ЗСУ. Закон також поширюється на службу в Держспецслужбі транспорту та Нацгвардії.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про дозвіл іноземцям та особам без громадянства проходити службу у Збройних силах України за контрактом на офіцерських посадах. Про це УНН пише з посиланням на картку законопроєкту №12023 на сайті парламенту.
Зазначається, що 25 жовтня закон повернуто з підписом від президента.
Додамо
10 жовтня парламент ухвалив урядовий законопроект №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України.
Окрім того, законопроєкт:
- передбачає створення Центру рекрутингу іноземців;
- проведення заходів спеціальної перевірки іноземців та осіб без громадянства;
- врегульовує питання в’їзду-виїзду іноземців в\з України;
- дозволить іноземцям та особам без громадянства проходити військову службу у розвідоргані Міноборони.
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У Латвії дозволили іноземним добровольцям проходити службу в армії10.10.24, 21:08 • 18683 перегляди