У Латвії дозволили іноземним добровольцям проходити службу в армії
Київ • УНН
Сейм Латвії ухвалив поправки, що дозволяють громадянам інших країн служити в латвійській армії при мобілізації. Це стосується громадян ЄС, НАТО, а також України, за умови легального проживання та знання мови.
Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про військову службу, згідно із якими у разі мобілізації в латвійській армії можуть служити і громадяни інших країн, зокрема з України. Про це пише видання DELFI, передає УНН.
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Сейм в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про військову службу, які передбачають, що у разі мобілізації в латвійській армії можуть служити і громадяни інших країн. Так, у разі загальної та часткової мобілізації на службу до Національних збройних сил як добровольці зможуть піти громадяни країн-членів Європейського союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО, а також громадяни Австралії, Бразилії, Нової Зеландії чи України
Зазначається, що встановлюються вимоги до іноземців, які хочуть вступити до лав збройних сил Латвії, зокрема, необхідно легально проживати на території Латвії та знати національну мову або принаймні одну з офіційних мов НАТО, а також іноземним добровольцем не може бути колишній військовослужбовець армії СРСР чи Латвійської РСР.
Окрім того, командування збройних сил можуть розторгнути контракт із добровольцем, якщо він має подвійне громадянство третьої країни, наприклад, росії чи білорусі, або іншою країною, яка не є членом ЄС.
Нагадаємо
Міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії підписали спільний лист до союзників, у якому наголошується на необхідності негайного запровадження моделі ротації ППО НАТО, а також посилення діяльності альянсу зі стримування, спостереження, розвідки та повітряного патрулювання на східному фланзі альянсу.